Die chinesischen Behörden haben erste Lockerungen des Corona-Lockdowns in der Finanzmetropole Shanghai angekündigt. Einzelne Gebiete in der Stadt würden entsprechend den Ergebnissen der jüngsten Corona-Tests in drei Klassen unterteilt, sagte Vizebürgermeisterin Zong Ming am Samstag. Ein strikter Lockdown solle nur in der letzten Klasse gelten.

Ming sagte, Stadviertel, in denen es mindestens zwei Wochen lang keine neuen Infektionen gegeben habe, würden als Vorsorge-Viertel eingestuft. Einwohnerinnen und Einwohner dürften sich in ihrem Bezirk bewegen, Versammlungen würden aber beschränkt. In sogenannten kontrollierten Gebieten dürften sich die Menschen nur in ihrer Wohngegend aufhalten. In reinen Lockdown-Gebieten gelte eine Ausgangssperre.

Lockdown in Shanghai

Große Teile der Stadt mit rund 26 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern stehen seit Ende März unter Lockdown, weil die chinesische Regierung eine Null-Covid-Strategie verfolgt. Einwohnerinnen und Einwohner klagen, sie bekämen nicht genügend Nahrungsmittel und andere wichtige Dinge. Online-Händler seien ausverkauft, Lieferdienste könnten die Nachfrage nicht decken.

Jüngste Tests ergaben am Samstag in Shanghai rund 23.000 Neuinfektionen, wobei die meisten Betroffenen keine Symptome zeigten. Die Stadt hat mehr als 100 Behelfskrankenhäuser mit mehr als 160.000 Betten für Corona-Patientinnen und -Patienten errichtet.

RND/AP