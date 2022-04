Der Virologe Hendrik Streeck spricht sich dafür aus, weiterhin deutschlandweit Corona-Tests vorzuhalten - allerdings ohne Bürgertests und anlasslose Massentestungen. Dabei bezieht sich der Wissenschaftler der Bonner Universität auf eine neue Stellungnahme des ärztlichen Pandemierats der Bundesärztekammer (BÄK). Er stimme dieser zu, schrieb Streeck am Mittwoch in seinem Twitter-Account.

Stimme dem ärztlichen Pandemierat der BÄK in der neuen Stellungnahme zu:

-Bürgertests und anlasslose Massentestungen haben im aktuellen Testkonzept keinen Platz.

-nachhaltige Surveillancekonzepte für Infektionserkrankungen sind parallel zu etablieren.https://t.co/j2rh8kDgj8 — Hendrik Streeck (@hendrikstreeck) April 20, 2022

„Bürgertests und anlasslose Massentestungen haben im aktuellen Testkonzept keinen Platz“, heißt es im Schreiben der interdisziplinären Arbeitsgruppe. Unterzeichner sind unter anderem die Virologin Sandra Ciesek von der Gesellschaft für Virologie, Bernd Salzberger von der Gesellschaft für Infektiologie und Michael Müller, der für die Akkreditierten Labore in der Medizin spricht.

Corona-Tests sollten dem Gremium zufolge nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt und „der Arztvorbehalt zur Feststellung übertragbarer Krankheiten“ wiederhergestellt werden. Vorrang sollten diejenigen mit einem Risiko für einen schweren Verlauf haben - also etwa Ältere und Menschen mit Immunschwäche, Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Vor allem für vulnerable Gruppen sollten Testungen in ausreichender Menge vorgehalten werden, heißt es in der Stellungnahme. Selbsttestungen durch Laien sollten aber weiterhin möglich sein, heißt es.

Generell seien nachhaltige Surveillance-Konzepte für Infektionserkrankungen parallel zu etablieren, betont die Bundesärztekammer. Es brauche eine nachhaltige und vorausschauende Teststrategie und Ressourcenplanung, „um den Herausforderungen durch das Infektionsgeschehen im kommenden Herbst und Winter 2022/2023 sicher begegnen zu können“. Die Corona-Testverordnung müsse deshalb weitergeführt werden.

RND/she