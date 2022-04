Der rückläufige Trend bei den Corona-Kennzahlen stimmt optimistisch: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitagmorgen auf 758,5 gesunken – am Vortag hatte sie noch 826,0 betragen. Die Zahl der Covid-19-Intensivpatientinnen und –Intensivpatienten lag am Donnerstag zuletzt bei 1408, ebenfalls ein Rückgang im Vergleich zum Vortag, an dem die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) noch 1446 Schwerstkranke gemeldet hatte.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen bezifferte das RKI am Freitagmorgen mit 101.610. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es 161.718 neue Fälle gewesen. Und auch bei den Krankenhausneuaufnahmen und den Todesfällen zeichnet sich ein Rückgang ab.

Um die Corona-Lage in Deutschland bewerten zu können, sind diese Werte unerlässlich. Es gibt jedoch ein Problem: Sie verlieren immer mehr an Aussagekraft. Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, sprach vergangene Woche im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) von einem „Datenblindflug“. Besonders die gemeldete Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit Covid-19 in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner in einem Krankenhaus aufgenommen wurden, sei „nicht wirklich aussagekräftig“.

Hospitalisierungsrate: ein zeitverzögerter Faktor

Nach wie vor wird bei der Hospitalisierungsrate nicht unterschieden, zwischen Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden müssen, und Erkrankten, bei denen Covid-19 nur ein Nebenbefund ist. Das heißt, jemand, der beispielsweise wegen einer Herzerkrankung in eine Klinik kommt und dann positiv auf das Coronavirus getestet wird, ist ebenfalls Teil der Statistik.

Gleichzeitig handelt es sich um einen zeitverzögerten Parameter. Denn zwischen der Ansteckung und der Behandlung in einem Krankenhaus vergehen in der Regel mehrere Tage. In der ersten Welle waren es im Durchschnitt vier Tage, schreibt das RKI in seinem Steckbrief zum Coronavirus. Diese zukünftigen Patientinnen und Patienten fallen aus der aktuellen Hospitalisierungsinzidenz heraus. Deshalb wird die Lage in den Krankenhäusern kontinuierlich unterschätzt.

Hinzu kommt ein zeitlicher Verzug zwischen der Aufnahme im Krankenhaus und der Übermittlung dieser Daten an das RKI. Die Behörde ist darum dazu übergegangen, eine eigene Hochrechnung zu den in den nächsten Tagen noch zu erwartenden Neuaufnahmen in ihre Statistiken mit einzubeziehen.

Hohe Dunkelziffer bei Fallzahlen vermutet

Mit ebenso großen Unsicherheiten sind zurzeit die Angaben zur Zahl der täglichen Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz behaftet. „Wir rechnen mit einer Dunkelziffer mal zwei, was die gemeldeten Corona-Fälle angeht“, sagte Johannes Nießen, Vorsitzender des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, vergangene Woche dem RND.

Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens, die Gesundheitsämter kommen zum Teil nicht mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen hinterher, und zweitens, nicht alle Personen, die per Schnelltest positiv getestet werden, lassen einen PCR-Test machen. Aber nur diese zählen in der Statistik des RKI.

Teilweise werden Infektionen aber auch gar nicht erst erkannt, weil sie symptomlos verlaufen. Jemand, der keine Symptome hat, kann aber genauso seine Mitmenschen infizieren und zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen wie Infizierte mit Symptomen. Es kommt zudem vor, dass Menschen sich trotz Symptomen nicht testen lassen.

Bei den Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz muss zudem berücksichtigt werden, dass nicht jedes Bundesland an jedem Tag in der Woche Daten an das RKI übermittelt. Zum Beispiel machen Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen keine oder nur unvollständige Angaben zu ihren Infektionszahlen am Wochenende. Das führt wiederum zu Nachmeldungen an den Folgetagen, was einen Vergleich von Tageswerten kaum möglich macht.

Abwasser als Corona-Indikator

Der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb machte Anfang April deutlich, dass man nun kritisch überlegen könne, welche Daten man weiterhin sehr zeitnah brauche – dazu dürften aus seiner Sicht etwa die zu Krankenhauseinweisungen und Intensivbelegung zählen. Er wies gleichzeitig darauf hin, dass man nicht auf Jahre ein gleich hohes Testniveau aufrechterhalten könne: Gebraucht würden ergänzend zu Testergebnissen symptomatischer Patientinnen und Patienten gute Ansätze von Überwachung an ausgewählten Standorten, regelmäßig und methodisch hochwertig (Sentinel-Surveillance).

Perspektivisch könnte in Deutschland auch das Abwasser noch mehr über Corona verraten als bisher. Die Vorteile einer solchen Überwachung: Im Abwasser können Krankheitserreger durch die Ausscheidungen von Infizierten unabhängig von Tests und Krankheitssymptomen aufgespürt werden. Erste Ergebnisse eines Pilotprojekts, das an 20 Standorten in Deutschland zwischen Februar und April durchgeführt wurde, könnten im Herbst 2022 vorliegen, teilte das RKI mit.

RND/lb/dpa