Frau Peschke, inwiefern hat Corona unser Arbeiten verändert?

Ganz augenscheinlich ist die Tatsache, dass viele Menschen von uns ins Homeoffice gehen mussten – wenngleich das natürlich nach wie vor ein großes Privileg ist. Zwar spreche ich viel über die Tücken des Homeoffice, gleichzeitig aber hat diese fürchterliche Pandemie eben etwas möglich gemacht, das sich viele Menschen lange gewünscht und nicht bekommen hatten.

Wie hat sich der Ortswechsel, nämlich das Homeoffice, auf das Miteinander im Unternehmen ausgewirkt?

Massiv. Unternehmen berichten, dass ihre Unternehmenskultur sehr darunter gelitten habe, Studien bestätigen das. Und es ist ja klar: Wenn man sich weniger von Angesicht zu Angesicht sieht, geht wahnsinnig viel an Zwischenmenschlichem verloren. Man ist so sehr damit beschäftigt, sein Zeug geregelt zu kriegen, dass dieses Corporate-Identity-Gefühl, also die Identifikation mit dem Unternehmen, darunter leidet.

Die Autorin Sara Peschke hat sich intensiv mit der heutigen Arbeitswelt auseinandergesetzt. Auch ihr Buch „Wie wir arbeiten wollen. Über Selbstbestimmung und Selbstausbeutung“ (Harper Collins, 15 Euro) handelt davon. Peschke ist Digitalredakteurin beim Magazin der „Süddeutschen Zeitung“. Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern lebt sie in München. Quelle: Julius Dielen

Und auch die Menschen haben gelitten, sagen Sie. Viele seien massiv erschöpft gewesen. Was hat die Pandemie mit dem Wunsch nach Homeoffice gemacht?

Sie sind ja nicht nur erschöpft gewesen, sie sind es noch immer. Die Burn-out-Raten steigen Expertinnen und Experten zufolge enorm an. Zudem haben viele Menschen gemerkt, dass sie das Soziale mehr brauchen als gedacht. Wir sind eben doch nicht so einsame Wölfe und brauchen das soziale Gefüge auch mit Kolleginnen und Kollegen. Zumindest teilweise. Umfragen zeigen es, Expertinnen und Experten bestätigen es: Die allermeisten wünschen sich ein Hybridmodell, also ein paar Tage Homeoffice, ein paar Tage Büro.

Das ist es also, wie wir arbeiten wollen? So heißt ja Ihr Buchtitel.

Ich verstehe den Titel mehr als Frage: Wie wollen wir arbeiten? Wie können wir diese einschneidenden Erfahrungen aus den vergangenen zwei Jahren mitnehmen, um sie zu nutzen für eine Arbeitsform der Zukunft, die das Positive des Homeoffice beinhaltet, die schlechten Seiten aber herauslässt? Als positiv bewerten die meisten Menschen ja zum Beispiel die Flexibilität. Gerade in Randzeiten, etwa bei der Kinderbetreuung, kann das Homeoffice sehr hilfreich sein.

Und wir haben auch gemerkt, wie viele Besprechungen im Büro überflüssig sind. Ich glaube aber, dass wir auch gelernt haben, wie schützenswert das Privatleben ist. Viele, viele Menschen sind eben ausgezehrt von dieser Grenzverwischung zwischen Arbeit und Privatleben. Und einige fragen sich womöglich, ob man vielleicht auch weniger arbeiten kann als gedacht.

Weniger zu arbeiten, das muss man sich auch leisten können.

Natürlich gibt es wirtschaftliche Zwänge. Es gibt Mieten oder Kredite, die abbezahlt werden müssen. Das Leben ist viel teurer geworden. Darum ist es ein Stück weit Luxus zu sagen: Ich möchte ein bisschen weniger arbeiten. Aber in der Schweiz zum Beispiel ist es gang und gäbe, in Teilzeit zu arbeiten. Das liegt natürlich auch an dem hohen Lohnniveau. Ein Problem sehe ich aber auch darin, dass viele Unternehmen Teilzeit nicht wollen, weil sie immer noch davon ausgehen, nur eine volle Arbeitskraft ist eine wertvolle Arbeitskraft. Dabei haben etliche Menschen gezeigt, dass sie im Homeoffice in sechs Stunden genauso viel schaffen wie im Büro in acht Stunden. Die Frage ist also: Müssen wir überhaupt so viel arbeiten, um die gleiche Produktivität zu liefern?

In jungen Familien ist es heute oft so, dass eine Person zum Beispiel 100 Prozent arbeitet und eine 60 Prozent. Zusammen kommt man auf ein Pensum, das total irrsinnig ist.

Die 40-Stunden-Vollzeit-Woche ist nicht mehr zeitgemäß?

Sie ist aus dem reinsten Kapitalismus entstanden und zu einer Zeit, in der es eigentlich pro Familie einen Arbeitenden gab – meistens den Mann. Das heißt, eine Person hat 40 Stunden gearbeitet, die andere hat unbezahlte Care-Arbeit gemacht. In jungen Familien ist es heute oft so, dass eine Person zum Beispiel 100 Prozent arbeitet und eine 60 Prozent. Zusammen kommt man auf ein Pensum, das total irrsinnig ist.

Aber es ist schon kurios, dass wir uns ausgerechnet im Homeoffice, das uns ja eigentlich mehr Zeit schenkt, oft so erschöpft fühlen, oder? Sie schreiben von der Macht der Pausen. Was haben Pausen mit der großen Erschöpfung im Homeoffice zu tun – und was können wir von Lkw-Fahrern lernen?

Oder auch von Leistungssportlern oder Piloten. Sie haben ganz klare Pausen in ihrem Arbeitstag eingeplant, weil klar ist: Es ergibt keinen Sinn, den ganzen Tag durchzupowern, weil es irgendwann gefährlich werden kann. Jetzt steuern wir im Homeoffice zwar keinen Fünftonner, sondern sitzen vorm Bildschirm, weswegen sich Pausen nicht so zwingend anfühlen. Aber diese Erschöpfung, die ganz viele Menschen im Homeoffice spüren, ist der deutliche Beweis dafür, dass irgendetwas nicht richtig gelaufen ist.

Warum fällt uns das Pausemachen so schwer? Wir stehen ja gar nicht unter Beobachtung und könnten doch viel länger entspannen als im Büro mit Stechuhr.

Weil wir es uns nicht zugestehen, Pausen zu machen. Weil wir denken: Wir sitzen in Jogginghose am Rechner, wir bewegen uns doch gar nicht. Wovon soll ich mich erholen? Aber es geht tatsächlich darum, den Kopf davon wegzubekommen, was man gerade tut.

Was ist denn eine gute Pause?

Das ist sehr individuell. Aber viele Expertinnen und Experten empfehlen, als Pause das Gegenteil von dem zu tun, was man zuvor getan hat. Wenn man vor dem Bildschirm gesessen hat, ist es gut, sich zu bewegen und in die Ferne zu blicken. Wenn man in einem geschlossenen Raum war, ist es gut, das Fenster zu öffnen. Wenn man sehr stumm war, weil man sehr konzentriert war, ist es gut, zu sprechen.

Warum lassen wir es überhaupt zu, dass Grenzen von Arbeit und Privatleben verschwimmen? Es hat ja nicht nur etwas mit dem Arbeitsort zu tun.

Ein extremer Faktor ist die Digitalisierung. Da so gut wie jeder ein Smartphone hat, hat jeder seine Arbeit immer dabei. Eine Forscherin hat es in einem meiner Interviews mal so formuliert: „Früher war die Arbeit ein Ort, an den wir gegangen sind, heute ist es eine Sache, die wir überall mit hinnehmen können.“

Wollen die jungen Menschen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt drängen, denn etwas anderes?

Ja. Das sagen zumindest die Expertinnen und Experten, die sich mit unterschiedlichen Generationen beschäftigen. Die Millennials und Boomer haben noch eine andere Arbeitsmoral gelernt. Sie sind im Kapitalismus groß geworden, und da war die Leistungsbereitschaft ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitswelt. Dabei geht es nicht nur um Aufopferung, sondern auch darum, sich bestimmte Träume erfüllen zu können. Während unsere Generation davon noch stark geprägt ist, erleben die Jungen nun eine Abkehr davon. Das kommt auch durch die Unsicherheit bezüglich der Klimakrise und der Welt um sie herum. Aber auch durch die Erkenntnis, dass die krasse Leistungsbereitschaft der vorherigen Generationen nicht den gewünschten Effekt erzielt hat.

Was können wir Millennials und Bommer von den Jungen lernen?

Da gibt es zum Beispiel den Work-Life-Cut, also die klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Und dass sie nicht bereit sind, sich bis zur Selbstaufgabe für den Arbeitgeber zu zerreißen. Die Generation Z wird auf dem Arbeitsmarkt als sehr fordernd wahrgenommen. Was aber auch daran liegt, dass viele Führungskräfte Millennials sind – mit eben einer anderen Arbeitsmoral.

Ist die nachfolgende Generation nicht auch zu Recht fordernd? Wir haben den Fachkräftemangel, den demografischen Wandel. Könnten sich auch andere von dem Selbstvertrauen der Z‑Generation etwas abgucken?

Ja, eigentlich schon. Die meisten von uns sind gut ausgebildet. Allerdings haben wir auch verlernt, Forderungen zu stellen und die eigene Leistung hervorzuheben. Gerade wir Frauen.

Wie wir arbeiten wollen, ist das eine. Was glauben Sie, wie wir arbeiten werden in den nächsten Jahren?

Die Pandemie wird uns sicher noch weiter begleiten. Zwar wird es keine Homeoffice-Pflicht geben, aber ich hoffe doch, dass Unternehmen die Option auf Homeoffice behalten – und zwar dort, wo es allen etwas bringt. Da die nachfolgende Generation gerade stärker auf den Arbeitsmarkt drängt, ist meine Hoffnung, dass sich das Homeoffice etabliert. Und dass wir wegkommen davon, uns kaputt zu arbeiten.

