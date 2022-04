Shanghai

Am Freitag geschah etwas, das in China nur alle paar Jahre vorkommt: Dem technologisch fortschrittlichsten Zensurapparat der Welt ist die Informationskontrolle vollständig entglitten. Millionenfach teilten die Bewohnerinnen und Bewohner Shanghais ein Video, versteckten es hinter QR-Codes und in immer wieder neu arrangierten Formaten. Die Zensoren kamen in diesem Katz-und-Maus-Spiel mit dem Löschen gar nicht mehr hinterher. Laut einem geleakten Memo aus dem Staatsapparat sollen bis kurz nach Mitternacht bereits 400 Millionen Menschen das Video mit dem Namen „Klang des April“ geschaut haben.

Bevölkerung leidet an Hunger und Isolation

Es zeigt, in nüchternen Luftaufnahmen in schwarz-weiß, eine zum Stillstand gezwungene Geisterstadt: Die hochmodernen Geschäftsviertel der Wirtschaftsmetropole muten nur mehr wie Kulissen eines dystopischen Endzeitthrillers an. Unterlegt sind die Bilder mit Audiomitschnitten einer leidenden Bevölkerung – hungernd, eingesperrt und verzweifelt. „Ich hatte zunächst Angst vor dem Virus. Dann realisierte ich jedoch, dass Viren dich nicht töten – aber der Hunger sehr wohl“, sagt ein Bewohner Shanghais in dem Video.

Seit über drei Wochen ist die größte Stadt des Landes abgeriegelt. Doch ganz gleich, wie strikt die Ausgangssperren auch sind, die Infektionszahlen gehen nicht herunter: Auch am Sonntag vermeldeten die Gesundheitsbehörden abermals über 21.000 Fälle in Shanghai.

Viele Einwohnerinnen und Einwohner verweigern nun mehr die täglichen Massentests, da sie Angst haben, sich dabei anzustecken. Sie öffnen schlicht nicht mehr die Tür, wenn das Nachbarschaftskomitee – manchmal mitten in der Nacht – zum Appell ruft.

Wohnsiedlungen werden mit Gitterzäunen abgetrennt

Doch nicht selten brechen die Behörden mit Gewalt in die Wohnungen ein. Vor wenigen Tagen führten sie eine über 90-jährige Frau gegen ihren Willen in eines der Quarantänelager ab. Die Seniorin versuchte mit letzter Kraft, die in weißen Seuchenschutzanzüge gehüllten Männer mit einem hölzernen Gehstock abzuwehren. Doch vergebens: Heimisolation ist in den epidemiologischen Regeln Pekings nicht vorgesehen.

Hegten die Leute noch vor wenigen Tagen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Lockdowns, ist diese längst in weite Ferne gerückt. Im Gegenteil: Der Lockdown Shanghais ist in seine nächste Phase eingetreten. Die bereits abgesperrten Wohnsiedlungen werden seit dem Wochenende zusätzlich mit Gitterzäunen voneinander getrennt. „Ying geli“ nennen die Behörden das auf Chinesisch: „harte Isolation“.

Zaun behindert Löschfahrzeuge

In mindestens einem Fall hat dies bereits zu einer Tragödie geführt: Bei einem Wohnungsbrand konnten die Löschfahrzeuge zunächst ihren Einsatz nicht beginnen, da sie erst ihren Weg durch die etlichen Absperrungen bahnen mussten. Natürlich verstoßen die Gitter gegen die bestehenden Gesetze, doch in China gelten diese im Ernstfall nur auf dem Papier.

Shanghai meldet mehrere Corona-Tote

Selbst Chinas führender Epidemiologe Zhong Nanshan, 2020 von Präsident Xi Jinping höchstpersönlich mit dem „Orden der Republik“ ausgezeichnet, schrieb zuletzt in einem wissenschaftlichen Artikel, dass man „Null Covid“ auf lange Sicht nicht aufrechterhalten könne. Doch die Debatte darüber will die Parteiführung nicht einmal zulassen: Sie ließen die Publikation einfach zensieren.

Peking droht ähnliches Szenario

Stattdessen droht sich das Schicksal Shanghais möglicherweise auch in der Hauptstadt Peking zu wiederholen. 22 symptomatische Fälle haben die Behörden dort am Sonntag registriert, der höchste Wert in diesem Jahr. Und laut Angaben der Lokalregierung müsse man sich auf eine höhere Dunkelziffer einstellen, da sich das Virus bereits seit einer Woche unbemerkt verbreitet habe.

Ob es nun also auch in Peking zum flächendeckenden Lockdown kommt? In Shenzhen, der Zwölf-Millionen-Metropole im Süden des Landes, reichten gerade einmal 60 Infektionen für diesen radikalen Schritt aus. Dementsprechend sah man in der Hauptstadt am Sonntag auffallend viele Leute mit riesigen Einkaufstüten durch die Straßen huschen – offenbar, um die Vorratskammer aufzufüllen.

Shanghai blockiert Zugang zu Gebäuden mit Corona-Infizierten

Doch öffentlich über den Lockdown sprechen möchten nur die Wenigsten. Es ist ihnen nicht übel zu nehmen: Am 23. März wurden zwei Männer in Shanghai festgenommen, nachdem sie im Internet „unwahre Gerüchte“ über einen bevorstehenden Lockdown verbreitet hätten. Nur wenige Tage später wurde der dann hochoffiziell von der Lokalregierung angekündigt – doch von den zwei Verhafteten fehlt weiterhin jede Spur.

Von Fabian Kretschmer/RND