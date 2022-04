Corona in Shanghai: Ein Italiener dokumentiert, was er im Quarantänezentrum erlebt

Bis vor wenigen Wochen war Alessandro Pavanello noch einer von jenen Abenteurern, die Shanghai bereits seit Jahrzehnten magisch anzieht: ein Millennial mit Dreitagebart aus Italien, der tagsüber in einer Musikagentur arbeitet und nachts als DJ durch die Clubs der Stadt tingelt. Doch spätestens seit dem 26. März ist das privilegierte Leben von Pavanello vorüber, wie der Mann auf Instagram dokumentiert.

In China positiv auf das Virus getestet zu werden ist eine Hiobsbotschaft. Denn normalerweise dauert es nur wenige Minuten, bis die Gesundheitsmitarbeiter in ihren Seuchenschutzanzügen vor der Haustür stehen, um die Infizierten abzuholen. Bei Pavanello hingegen passierte erst mal: gar nichts. Nur ein einzelner Mann kam in seine Wohnung, um wie ein Kammerjäger sämtliche Zimmer mit Desinfektionsspray einzunebeln.

Plötzlich steht die Seuchenbehörde vor der Tür

Noch mal Glück gehabt? Offensichtlich hatten die überforderten Behörden keine Kapazitäten mehr, jeden der mittlerweile mehr als 150.000 Covid-Fälle in die Isolationszentren zu karren. Doch Pavanellos Erleichterung sollte sich als trügerisch herausstellen: Knapp zwei Wochen später, als der junge Mann bereits längst wieder negativ testete, stand plötzlich ein Bus der Seuchenbehörde vor der Haustür.

In einer Odyssee wird Pavanello nun knapp 14 Stunden lang zwischen verschiedenen Einrichtungen hin und her gekarrt. Keine will den Mann aufnehmen; offensichtlich, da der Italiener kein Chinesisch spricht. In einem Quarantänezentrum sagt ihm ein Arzt: „Als Ausländer ist es kein guter Ort, die Zustände hier drinnen sind sehr schlecht.“ Woraufhin Pavanello antwortet: „Was ist mit Chinesen? Denkst du, die Zustände sind gut für sie?“

„Nur dass du Bescheid weißt: Wir werden die Tür nicht öffnen“

Doch nach Hause kann Pavanello auch nicht mehr. Sein Vermieter schickt ihm nämlich eine unverblümte Nachricht aufs Handy: „Ich akzeptiere dich hier nicht mehr, alle Bewohner sind dagegen. Nur dass du Bescheid weißt: Wir werden die Tür nicht öffnen.“ Zu groß ist die Angst, dass der „Aussätzige“ das Virus in sich tragen könnte. Es ist bereits 2 Uhr nachts, ehe Alessandro schlussendlich eine Bleibe findet: In einer riesigen Messehalle, wo der DJ nun dicht an dicht mit tausend anderen Infizierten schläft.

„Ich kann euch mein Zimmer zeigen“, sagt Pavanello mit einem schelmischen Lachen, das sich durch seine rote Gesichtsmaske abzeichnet. Auf Instagram hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit über seinen Alltag im Quarantänezentrum zu informieren – mit Humor, aber auch einer Menge Zynismus. Er filmt mit seiner Smartphone-Kamera das karge Campingbett. Viele Sitznachbarn haben Planen aus Pappe über ihre Liege montiert, damit sie wenigstens nachts ein wenig Dunkelheit und Privatsphäre haben.

Die ukrainische Freundin hat es schlimmer erwischt

Dann zeigt Pavanello die sanitären Einrichtungen des Quarantänezentrums – ebenfalls alles andere als einladend. Mit einem kleinen Lappen müssen sich die Menschen waschen, Duschen gibt es keine. Die Toiletten sind Plumpsklos, in denen mehrheitlich noch Fäkalien von vorherigen Besuchern schwimmen. Man möchte sich gar nicht ausmalen, wie jene Einrichtungen aussehen, von denen der Italiener wegen „schlechter Zustände“ abgewiesen wurde.

Pavanello versucht nun, das Beste aus seiner Lage zu machen. Doch er möchte die Situation auch nicht schönreden: „Wir werden hier wie Nutzvieh behandelt“, sagt der Italiener in einem Onlinechat: „Als Ausländer bin ich zwar nur Gast in China und muss mich an die Regeln des Landes halten. Aber ich fühle mich nicht mehr sicher hier und denke darüber nach, China zu verlassen.“

Doch seine ukrainische Freundin, sagt Pavanello, habe es noch viel schlimmer erwischt: Sie sei bereits seit zwei Wochen in einem anderen Isolationszentrum untergebracht. Zweimal hintereinander sei sie bereits negativ getestet worden und dürfte eigentlich wieder in ihre Wohnung zurück. Warum ihr das nicht gestattet wird, weiß niemand so recht. „Es ist der Wahnsinn“, sagt Pavanello in seine Handykamera und verabschiedet sich. Jetzt wolle er mal nachschauen, ob er in einen abgesperrten Bereich an die frische Luft kann – wenn er Glück hat, sieht er noch die Abendsonne.