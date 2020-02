Am 1. März tritt bundesweit die Masern-Impfpflicht an Schulen und Kitas in Kraft. Kindergarten-Träger erwarten bei der Umsetzung zwar einen gewissen Aufwand, aber keine grundlegenden Probleme. Die Gewerkschaft GEW sieht bei der Umsetzung der Masern-Impfpflicht in Schulen und Kindergärten allerdings noch offene Fragen.