Die Regale, an denen Diana Chan vorbeigeht, sind größtenteils leer. Wo sonst Dutzende Konservendosen, Verpackungen mit Fertiggerichten, Reis, Fleisch und Toilettenpapier stehen, klafft jetzt eine gigantische Lücke. Die Menschen hätten in den vergangenen Tagen zuhauf Panikkäufe getätigt, berichtet die Videojournalistin des „Wall Street Journals“, während sie in den Gängen eines Supermarkts in Hongkong filmt. Anlass für die Panikkäufe seien die restriktiven Maßnahmen gewesen, die die Regierung wegen der massiven Corona-Infektionswelle verhängen musste.

Fast zwei Jahre lang hatte Hongkong das Coronavirus mit seiner Null-Covid-Strategie gut im Griff. Selbst bei kleinsten Ausbrüchen reagierten die Behörden mit harten Lockdowns, Massentests und Reiseverboten. So schaffte es die chinesische Sonderverwaltungsregion, dass sich kaum Menschen mit dem Virus infizierten. Doch dann kam Omikron – und mit der Virusvariante änderte sich die Lage rapide. Die Infektionszahlen gingen durch die Decke. Mehr als 76.000 Neuinfektionen binnen eines Tages erfassten die Behörden Anfang März; die Zahl der Todesfälle binnen sieben Tagen pro eine Millionen Einwohner schnellte auf 37.

Die Grafik zeigt die Zahl der Corona-Infektionen und Todesfälle in Hongkong binnen sieben Tagen pro eine Millionen Einwohner. Quelle: Our World of Data

Krankenhäuser fehlen Kapazitäten für Covid-19-Patienten

In keinem Land weltweit ist die Covid-19-Todesrate derzeit so hoch wie in Hongkong. Gleichzeitig nimmt die Belastung für das medizinische und pflegerische Personal zu. Die Kliniken sind überfüllt, teilweise müssen Patientinnen und Patienten außerhalb der Gebäude in einem Krankenbett auf eine Behandlung warten. Die Null-Covid-Strategie ist sichtlich gescheitert.

Doch wie konnte sich die Lage in Hongkong so zuspitzen?

Es ist wohl ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren gewesen. Mit Omikron, genauer gesagt mit der Untervariante BA.2, tauchte in Hongkong eine Virusvariante auf, die deutlich ansteckender ist als alle anderen bekannten Versionen des Coronavirus. Sie ist zudem in der Lage, die Immunantworten von Geimpften und Genesenen teilweise zu umgehen. Dass sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Menschen infizieren würden, wenn die Virusvariante erst einmal in der Stadt ist, war also vorherzusehen.

Ältere sind nur zu geringem Teil gegen Covid-19 geimpft

Zum Verhängnis wurde Hongkong aber auch die geringe Immunität in der Bevölkerung. Mit der Null-Covid-Strategie war es zwar gelungen, die Infektionsrate sehr gering zu halten; doch dadurch gab es nur wenige Menschen, die eine durch eine vorangegangene Corona-Infektion erworbene Immunität besaßen. Diese Umstände machten die Stadt anfällig für eine Infektionswelle. Zumal auch die Impfkampagne bis zum Auftauchen von Omikron nur mäßig erfolgreich gewesen ist.

Probleme bereitet nach wie vor besonders die geringe Impfquote in den höheren Altersgruppen. Allein bei den über 80-Jährigen sind bis jetzt nur knapp 40 Prozent gegen Covid-19 vollständig geimpft, wie aus offiziellen Daten der Regierung in Hongkong hervorgeht. Weil Ältere ein erhöhtes Risiko haben, bei einer Infektion schwer zu erkranken, würden sie besonders von einer Impfung profitieren, die vor schweren und tödlichen Krankheitsverläufen schützt. Die Seniorinnen und Senioren sind es jetzt auch, die vermehrt in den Krankenhäusern behandelt werden müssen und versterben.

Falschinformationen beeinflussen Impfverhalten

Rund 90 Prozent der Menschen, die während der Infektionswelle gestorben sind, seien nicht vollständig geimpft gewesen, schrieb am Montag die „New York Times“. „Das Problem in Hongkong ist, dass es uns nicht gelungen ist, unsere am stärksten gefährdete Bevölkerungsgruppe zu impfen – die älteren Menschen, vor allem diejenigen, die in Altenheimen leben“, zitiert die Tageszeitung Siddharth Sridhar, einen klinischen Virologen der Universität Hongkong.

Dass sich so viele ältere Menschen in der chinesischen Millionenmetropole bisher nicht impfen lassen haben, liegt Expertinnen und Experten zufolge daran, dass viele Falschinformationen aufgesessen seien. Gleichzeitig habe die Regierung vermittelt, dass sich mit der Null-Covid-Strategie das Coronavirus ohnehin fernhalten ließe. Warum dann also sich impfen lassen? „In gewissem Maße haben die Botschaften über die Eliminierung die Notwendigkeit einer Impfung in Frage gestellt“, sagte David Owens, ein Hausarzt in Hongkong, der „New York Times“.

Virologin: Corona-Lage in Hongkong ist „Warnung“ für Deutschland

Das Beispiel Hongkong verdeutliche, dass Omikron nicht unbedingt eine harmlose Virusvariante ist, erklärte Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, vergangene Woche auf Twitter. Mehrere internationale Studien hatten nahegelegt, dass die Virusvariante seltener zu Behandlungen im Krankenhaus führt, weshalb sie in Teilen der Bevölkerung als mildes Erkältungsvirus abgestempelt worden sei. Doch gerade bei ungeimpften, älteren Menschen sei Omikron oftmals „nicht mild“, stellte der Virologe mit Blick auf die Corona-Lage in Hongkong klar.

Auch Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt mahnte vergangenen Dienstag im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“, dass dies „eine Warnung“ sei für alle ungeimpften über 60-Jährigen in Deutschland, „dass Omikron nicht harmlos und ein Schnupfen ist“. Umso wichtiger sei es, jetzt, wo sich auch hierzulande die Omikron-Untervariante BA.2 ausbreitet, die Impflücke zu schließen. In Deutschland sind noch knapp drei Millionen Menschen über 60 Jahren nicht gegen Covid-19 geimpft.

Corona-Impfstoffe wirken auch gegen BA.2

Die Covid-19-Impfungen bleiben auch gegen BA.2 wichtig, um sich vor schweren bis tödlichen Krankheitsverläufen zu schützen. Eine Mitte März veröffentlichte epidemiologische Kontrollstudie von Forschenden aus Katar zeigte etwa, dass der Schutz der mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna vor schwerer Krankheit und Tod sowohl bei BA.2 als auch bei der zuvor in Deutschland dominierenden Omikron-Variante BA.1 stark und längerfristig erhalten bleibt. Die Ergebnisse müssen jedoch noch von unabhängigen Expertinnen und Experten überprüft werden.

Zwar sind die älteren Menschen in Hongkong bei den Covid-19-Impfungen eher zögerlich gewesen, dafür ist die Impfquote in den anderen Altersgruppen deutlich besser. Mehr als 91 Prozent der gesamten Bevölkerung haben mindestens eine Impfung erhalten, rund 83 Prozent sind zweimal geimpft.

Zum Einsatz kommen in der chinesischen Stadt die Covid-19-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Sinovac. Bei dem in China hergestellten Sinovac-Vakzin handelt es sich um einen Totimpfstoff, bei dem das Coronavirus im Labor abgetötet wurde, sodass es die Geimpften nicht krank machen kann. Um die Immunantworten zu verstärken, enthält das Vakzin zudem Wirkverstärker, sogenannte Adjuvanzien.

Hongkong plant Lockerungen

Die Impfkampagne von Hongkong ist in den vergangenen Wochen weiter vorangeschritten, und hat in Kombinationen mit strengen Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Schließungen nicht lebensnotwendiger Geschäfte und Einreiseverboten erste Wirkung gezeigt. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist auf rund 14.000 zurückgegangen, und auch die Todesfälle nehmen wieder ab. Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint überschritten. Mit der sichtlichen Besserung der Corona-Lage hat aber auch das Impftempo wieder nachgelassen.

Trotzdem will die Regierung jetzt lockern: Die Dauer der Quarantäne für Einreisende soll ab dem 1. April von 14 auf 7 Tage verkürzt werden. Außerdem sollen dann wieder Flugzeuge aus neun Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich und die USA, in der Millionenmetropole landen dürfen. Ob sich so die Corona-Lage weiter entspannen wird oder ob nicht doch wieder ein Anstieg der Infektionszahlen droht, werden die kommenden Wochen zeigen. Feststeht schon jetzt: Die Folgen der Omikron-Welle wird Hongkong noch eine ganze Weile spüren.

Von Laura Beigel/RND