Der Mann kennt das Gefühl, kein Gefühl zu haben. Die schwarze Leere. Die stählernen Türme aus Angst und Scham, die sich rings um dich erheben. Die ins Endlose zerdehnten Tage, die sich anfühlen wie Wochen. Die morgendlichen Tiefs. Das Warten auf die Nacht. Den teuflischen Zustand der emotionalen Leblosigkeit, in dem nichts Schönes eine Wirkung zeigt, nichts Freude macht und nichts zu helfen scheint.

Alexander Bojcan, den Deutschland als Komiker unter dem Bühnennamen Kurt Krömer kennt, ist 47 Jahre alt, trockener Alkoholiker, allein­er­ziehender Vater von zwei Kindern. Und er war dreißig Jahre lang depressiv. Krömer ist derzeit der prominenteste Depressions­erkrankte des Landes. In einer Art Flucht nach vorn hat er die Geschichte seines Lebens aufgeschrieben – und damit einen Bestseller gelandet: „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ ist eine offene, lakonisch-ironische, auch mal verzweifelt zärtliche Essenz seiner Krankheits­geschichte, die helfen kann, das große Rätsel Depression zu entschlüsseln. Einmal im Leben, sagt Krömer, habe er seine „popelige Prominenz“ für etwas Sinnvolles nutzen wollen: die Enttabuisierung der Depression.

Die Depression, ein skrupelloses Seelenviech

Es ist eine Volkskrankheit. Jeder fünfte Mensch in Deutschland leidet mindestens einmal im Leben an einer Depression. Weiter verbreitet sind sonst nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 50 Millionen Menschen sind allein in Europa mindestens einmal im Leben klinisch depressiv. Corona hat die seelische Not verschlimmert. Das erste Pandemiejahr 2020 hat nach einer Untersuchung der Welt­gesund­heits­organisation (WHO) weltweit zu 25 Prozent mehr Angststörungen und Depressionen geführt als zuvor.

Viele bekannte Persönlichkeiten haben in jüngster Zeit offenbart, selbst Bekanntschaft mit dem skrupellosen Seelenviech gemacht zu haben, das Winston Churchill den „schwarzen Hund“ nannte, jener „diffusen Armee in schwarzem Nebel“ (Nora Tschirner), die aufmarschiert, um alles Glück und Gefühl aus dir zu saugen, bis du „der Elendste unter den Lebenden“ bist, wie Abraham Lincoln in einem Brief schrieb. Lady Gaga, Katy Perry, Eminem, Julia Roberts, Nicole Kidman, Halle Berry, Selena Gomez, Demi Lovato, Angelina Jolie, Demi Moore, Jim Carrey, Ellen DeGeneres, Kurt Krömer, Torsten Sträter, Nora Tschirner, Musiker Wincent Weiss, Autor Ferdinand von Schirach – sie alle sprachen offen über psychische Probleme. Entertainer Harald Schmidt, Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, lässt in einem NDR-Podcast namens „Raus aus der Depression“ prominente Gäste und Fachleute zum Thema zu Wort kommen.

Wenn depressive Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sagen: „Jawohl, ich habe das gehabt!“, helfen sie zehntausend anderen. Florian Holsboer,;bis 2014 Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München

Lange wurde die Depression als Luxusleiden schöpferischer Hedonisten verklärt, quasi als seelischer Preis für die Schaffenskraft ruhm­interes­sierter Sonderlinge, die zwischen Ich und Image zerrissen würden. „Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt“, raunte Hermann Hesse. Doch Idyllisierung nützt ja nichts. Künstler und Künstlerinnen sind nicht öfter krank als andere Menschen. Sie sind sich allenfalls der Fragilität ihrer Seele bewusster. Auch deshalb kommt öffentlichen Menschen eine Sonderrolle zu, wenn es darum geht, das Tabu zu brechen.

Du bist nicht allein, es geht weiter

„Wenn depressive Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sagen: ‚Jawohl, ich habe das gehabt!‘, helfen sie zehntausend anderen“, sagte vor einigen Jahren Florian Holsboer, bis 2014 Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München. Holsboer war es, der einst den Fußballstar Sebastian Deisler behandelte, der wegen Depressionen seine Karriere aufgegeben hatte.

Denn es hilft, wenn die Komiker Torsten Sträter und Krömer in der Sendung „Chéz Krömer“ sehr ernst und traurig über das Dunkle sprechen, das auch viele Humor­schaffende aus eigenem Erleben kennen – und dabei bestätigen: Der Witz wohnt als Parasit auf dem Leid. Die Sendung ist inzwischen für den Grimmepreis nominiert. Es hilft, wenn Lady Gaga alias Stefani Germanotta in der Apple-Dokumentation „The Me You Can’t See“ weinend von der „schwarzen Wolke“ berichtet und davon, wie sie sich bis vor wenigen Jahren absichtlich ritzte und verletzte, „um meinen inneren Schmerz nach außen zu tragen“. Es hilft, wenn sie sagt: „Man kann solche Dinge überwinden.“ Das ist ein enorm wichtiger Satz, wenn ihn jemand ausspricht, dem Millionen Menschen glauben. Die Botschaft lautet: Es ist nicht alles zu Ende, wenn du dich öffnest. Es hat einen Namen. Es ist behandelbar. Du bist nicht allein. Es geht weiter.

Nur: Was dann? Was, wenn der Verdacht aufkeimt, es könnte mit mir selbst, einem Freund oder einem Familienmitglied „etwas nicht stimmen“? Das Leben fühlt sich anders an? Hier sind fünf Dinge, die eine kleine Orientierungshilfe für Erkrankte und deren Angehörige oder Freunde bieten:

1. Die Krankheit hat einen Namen. Und sie ist behandelbar.

Sie fühlen sich anders als sonst. Das beunruhigt Sie zutiefst. Sie können nicht einschätzen, was da gerade mit Ihnen geschieht. Der Kontrollverlust und die Gedanken in Ihrem Kopf machen Ihnen Angst. „Etwas“ geschieht mit Ihnen. Das Leben wirkt über einen Zeitraum von mehreren Wochen fremd. Sie sind ohne Antrieb. Dinge, die Ihnen sonst Freude machten, interessieren Sie nicht mehr: Badewanne, Netflix-Serien, Hobbys. Sie meiden Menschen. Aufstehen, Einkaufen, Sprechen, Denken, die Schuhe zubinden – einfach alles ist sehr anstrengend. Es können Panikattacken auftreten. Das sind Zustände des plötzlichen Entsetzens ohne Grund, in denen man sich wie gelähmt fühlt.

Sie spüren: Das ist nicht einfach Erschöpfung. Ich bin nicht bloß urlaubsreif oder schlapp. Das ist etwas anderes. Das alles wirkt extrem verstörend. Und es kostet die letzten Kraftreserven. Für jemanden, der noch nie wegen einer Depression in Behandlung war, fühlt sich eine solche Krise an wie ein gewaltiges, überwältigendes Mysterium. Aber es ist kein Mysterium. Sie sind nicht allein. Es gibt Menschen, die sich damit auskennen und Ihnen helfen können. Ganz wichtig für Sie in dieser Situation: Die Krankheit hat einen Namen. Und sie ist behandelbar.

Der erste Ansprechpartner ist der Hausarzt. Sprechen Sie ihn darauf an. Schildern Sie, wie es Ihnen geht. Beschönigen Sie nichts aus Scham oder Angst, Sie könnten als „psychisch krank“ stigmatisiert werden. Der Arzt weiß, was zu tun ist. Er kann dafür sorgen, dass es Ihnen wieder besser geht. Er kann Sie an einen Facharzt – Psychiater oder Nervenarzt – beziehungsweise an einen psychologischen Psycho­therapeuten überweisen. Das klingt erst einmal fremd. Aber dort kennt man sich aus mit Ihrer Erkrankung und kann Ihnen helfen. Psychologen sind keine „Seelenklempner“.

Eine Psychotherapie verändert nicht Ihre Persönlichkeit. Sie kann Ihnen aber helfen, das Leben besser zu bewältigen. Aber Sie selbst sind und bleiben der Steuermann Ihrer Seele. Der Psycho­therapeut ist höchstens der Navigator, der Ihnen hilft, die Richtung zu finden.

Sind Sie nur mies drauf oder krankhaft depressiv? Beim Erstkontakt mit dem Thema hilft der kurze, anonyme und vertrauliche Selbsttest der Deutschen Depressionshilfe.

Hilfe bei der Suche nach einem Arzt bekommen Sie zum Beispiel hier bei der Deutschen Depressionshilfe.

2. Sie tragen keine Schuld und müssen sich nicht schämen.

Seelische Erkrankungen sind sehr angstbehaftet. Verliere ich die Kontrolle über mich selbst? Bin ich verrückt? Dazu hilft vielleicht ein kleiner Gedanke: „Verrückt“ bedeutet im Wortsinne nur, dass sich der Istzustand verändert hat – wie bei einem „verrückten“ Möbelstück. Ihr Istzustand hat sich verändert. Sie sind krank. Sie können aber behandelt werden. Es gibt Umstände, die Depressionen begünstigen. Aber niemand, der depressiv ist, trägt die Schuld daran. Sie müssen sich nicht schämen. Es ist, als habe Ihre Seele einen unsichtbaren „Bruch“. Der wächst nicht von selbst wieder zusammen, aber es gibt Profis, die wissen, was hilft.

Patienten fürchten das Stigma. Anders zu sein. Ausgestoßener. Versager. Der Leistungs­gesellschaft fällt es unendlich schwer, seelische Krisen und menschliche Abgründe als das zu akzeptieren, was sie sind: Bestand­teile des Lebens selbst, wie ein gebrochener Arm oder Darmkrebs. Deshalb ist die Depression noch immer ein großes Tabu. Versuchen Sie, Ihre Erkrankung auch als Krankheit zu sehen, die jeden treffen kann – ganz egal, ob Jung oder Alt, Reich oder Arm, Mann oder Frau, Klempner, IT-Experte, Manager, Erzieherin, Pastor oder was auch immer.

3. Ihr Zustand ist nicht das „neue Normal“. Sie sind krank. Sie können wieder gesund werden.

Viele Erkrankte glauben, Sie müssten Ihren Zustand „aushalten“. Sie müssten sich daran gewöhnen, jetzt eben „so zu sein“. Es gehört zu den perfiden Taktiken der Depression, dass sie sich selbst für endgültig erklärt, dass sie für Erkrankte jede Aussicht auf Heilung verbaut. Aber: Sie hat nicht recht. Heilung ist möglich. Der Zustand, in dem Sie sich befinden, ist ein Ausnahme­zustand. Er ist nicht die neue Normalität. Sie können sich helfen lassen, das gewohnte Leben wieder aufzunehmen.

Manche Depressive trauen sich auch nicht, ihrer Familie oder Freunden davon zu erzählen – aus Angst, missverstanden oder ausgelacht zu werden („Du bist doch bloß faul!“). Es ist kaum möglich, Gesunden eine Depression zu erklären, den Ichverlust, diese schwarze Negativität, wenn sich das psychische Immun­system gegen einen selbst richtet und ein kalter Sturm durch dein Inneres fegt. „Torsten Sträter sagte mal, es werde die Aufgabe seines Lebens sein, in einem Satz zu beschreiben, was eine Depression ist“, berichtete Kurt Krömer in einem Interview. „Ich merke das auch: Ich hatte selber Depressionen – und kann es nicht in einem Satz beschreiben.“

Das Thema macht Gesunden viel Angst. Manche fürchten sogar auf einer diffusen Ebene, Depressionen könnten ansteckend sein und die Beschäftigung mit dem Thema könne eigene psychische Wunden offenlegen. Dieses Risiko müssen Sie eingehen.

Vielleicht haben Ihre Angehörigen „Harry Potter“ gelesen. Joanne K. Rowling schuf darin die Dementoren als Symbol für die erbarmungs­lose Allmacht der Finsternis, die alles Fühlen aus den Lebenden saugen, bis sie nur noch leere Hüllen sind. Möglich, dass dieses Bild Ihrem Umfeld hilft, zu verstehen, was mit Ihnen los ist.

Sie sind aber nicht in der Pflicht, Ihrer Familie genau zu erklären, was eine Depression ist. Das können Sie nicht. Sie können nur mitteilen, wie es Ihnen gerade geht. Woran Sie leiden. Und was Sie im Moment nicht schaffen. Sagen Sie offen, dass Sie Hilfe brauchen. Seien Sie ehrlich mit sich selbst: Sie brauchen Hilfe.

4. Sie werden Geduld brauchen.

Ein gebrochenes Bein heilt bei Erwachsenen in drei bis vier Monaten. Eine seelische Erkrankung braucht ebenfalls sehr viel Zeit. Der Arzt wird mit Ihnen besprechen, wie lange Sie in Therapie bleiben und/oder ob Sie Medikamente zur Verbesserung Ihres Zustands nehmen sollten. Es sind eher Monate als Wochen. Wichtig ist: Sie werden Geduld brauchen. Depressionen verlaufen oft in Schüben. Es gibt bessere Tage und schlechtere Tage. Es gibt Fortschritte und Rückschläge. Seien Sie nachsichtig mit sich selbst. Geißeln Sie sich nicht auch noch selbst dafür, wie es Ihnen geht. Sie trifft keine Schuld.

5. Sie brauchen professionelle Hilfe. Mit reiner Willenskraft, Selbstmedikation oder allein durch Zeit wird es nicht gehen.

Aktuell sind vier Millionen Deutsche behandlungs­bedürftig an einer Depression erkrankt. Doch nur ein Drittel von ihnen bekommt Hilfe. Lassen Sie nicht zu, dass Sie zu diesem Drittel gehören! Mit reiner Willenskraft, Selbstmedikation oder allein durch Zeit verbessert sich eine schwere Depression in den seltensten Fällen. Erwarten Sie nicht von sich selbst, das Tal allein zu durch­schreiten. Vor allem Männer glauben oft, Sie müssten „da jetzt eben durch“. Das ist falsch. Holen Sie sich Hilfe!

Und haben Sie keine Angst vor Medikamenten. „Psychopharmaka“ ist ein sehr bedrohlich wirkendes Wort. Niemand will „Psychopillen“ nehmen. Moderne Medikamente gegen Depression aber werden Sie nicht verändern, auf Ihre Persönlichkeit einwirken oder Sie gar zu einem willenlosen Zombie machen. Weit verbreitet ist die Sorge, Anti­depressions­medikamente könnten körperlich abhängig machen wie Benzodiazepine oder Opiate. Das ist nicht der Fall.

Manchmal hilft es auch, sich für einige Wochen in einer Klinik behandeln zu lassen. Klinik? Die abschreckenden Bilder, die Sie jetzt möglicher­weise im Kopf haben, entsprechen gewiss nicht der Realität. Moderne Kliniken zur Behandlung von Depressionen sind angenehme Orte. Krömer: „Ich hatte noch eine Vorstellung von Psychiatrie vergleichbar mit einem Gefängnis: Dass man eingesperrt wird, unter Medikamente gesetzt wird. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass der beste Ort für einen schwer depressiven Menschen die Klinik ist.“

Ganz wichtig: Wenn Ihnen bedrohliche oder suizidale Gedanken Angst machen oder Sie fürchten, die Kontrolle zu verlieren: HOLEN SIE SICH HILFE. In akuten Fällen zögern Sie bitte nicht, die Notrufnummer 112 zu wählen. Niemand wird Sie auslachen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Depression oder zu Anlaufstellen in Ihrer Nähe haben, können Sie sich auch an die Deutsche Depressionshilfe wenden. Das Infotelefon Depression erreichen Sie unter der Nummer (0800) 33 44 5 33.

Diese fünf Dinge sollten Angehörige von Erkrankten wissen:

1. Vermeiden Sie Willens­appelle! Depressive haben meist nicht die Kraft, ihr Verhalten zu ändern.

Ihr Partner oder Ihre Partnerin, Ihr Sohn, Ihre Tochter oder ein Freund verhält sich merkwürdig. Sie spüren, dass es dem anderen nicht gut geht. Aber er oder sie äußert sich nicht, wirkt verschlossen. Das kann sehr frustrierend sein. Was stimmt nicht? Sie müssen wissen: Depressiven Menschen fällt es doppelt schwer, über den Zustand ihrer Seele zu sprechen.

Bieten Sie das Gespräch an. Sagen Sie Dinge wie „Ich spüre, dass es dir nicht gut geht. Du kannst mit mir darüber sprechen. Egal, was es ist – ich werde dich nicht verurteilen.“ Sagen Sie ermunternde Sätze wie „Ich bin für dich da“ oder „Du kannst nichts für deine Krankheit – wenn ich krank wäre, würdest du mir auch keine Vorwürfe machen“.

Wichtig als Angehöriger: Vermeiden Sie gut gemeinte Appelle wie „Raff dich mal auf!“, „Denk einfach positiv“, „Hab dich nicht so, es ist doch alles in Ordnung!“ oder „Du musst nur wollen!“. Solche Sätze verschlimmern nur die Versagens­ängste der Betroffenen. Die seelische Kraft der Betroffenen ist bei null. Es ist ihnen in dieser Lage nicht möglich, Willenskraft aufzubringen. Einen Menschen mit gebrochenem Bein würden Sie auch nicht auffordern, einen Dauerlauf zu machen. Mit Gips kann man nicht schnell laufen. Für die Seele gibt es keinen sichtbaren Gips. Krank ist der Patient trotzdem. Bedenken Sie stets, was ihm möglich ist und was nicht. Sie werden viel Geduld brauchen. Machen Sie den Patienten auf erste Fortschritte und gute Momente aufmerksam. Zeigen Sie ihm, dass es langsam wieder aufwärts geht.

Eine Depression ist keine Traurigkeit oder Lustlosigkeit. Traurigkeit ist ein Gefühl. Depression ist die Abwesenheit aller Gefühle. Ein verstörender, eiskalter Zustand des Nichts. Sie saugt alles Frohe und Warme aus dir heraus, sie quält dich mit sinnlosen Gedanken­schleifen. Einer der wichtigsten Sätze, den nahestehende Menschen sagen können, ist: „Es wird vorbeigehen. Es wird nicht für immer bleiben.“

2. Sie sind kein Therapeut.

Versuchen Sie, die Gedanken­schleifen des Betroffenen zu durchbrechen. Machen Sie Vorschläge, wie er sich ablenken kann. Schlagen Sie einen Film oder einen Spaziergang vor, Natur hilft.

Aber versuchen Sie nicht, Therapeut zu sein. Sie sind zu nah dran. Unterstützen Sie den Patienten stattdessen dabei, sich professionelle Hilfe zu suchen – genau so, als hätte er ein verdrehtes Knie oder chronische Rückenschmerzen. Versuchen Sie, ihm Telefongespräche und die Arztsuche abzunehmen.

3. Holen Sie sich Hilfe. Und nehmen Sie nichts persönlich.

Nehmen Sie nichts persönlich. Depressive können sehr abweisend und teilnahmslos wirken. Daran sind weder Sie noch Ihr Gegenüber schuld, sondern die Krankheit. Das Alltagsleben mit einem depressiven Menschen kann sehr belastend sein. Er wird Vorschläge von Ihnen zurückweisen oder ignorieren. Reagieren Sie möglichst nicht gekränkt.

Sie müssen das nicht allein bewältigen. Auch Sie können Hilfe erhalten. Es gibt Selbst­hilfe­gruppen speziell für Angehörige seelisch erkrankter Menschen.

Versuchen Sie, mit anderen Angehörigen und Freunden ein Auffangnetz zu knüpfen. Teilen Sie sich die Aufgabe, ein Auge auf den Betroffenen zu haben. Nimmt er seine Medikamente? Hat sich sein Zustand verschlechtert? Was beobachten die anderen? Hat jemand einen Vorschlag, was man noch tun könnte?

Die Suizidgefahr bei schweren Depressionen ist die größte emotionale Belastung für Angehörige von psychisch Erkrankten. Die Deutsche Depressionshilfe rät dazu Folgendes:

Manchmal erscheint einem depressiven Menschen seine Situation so hoffnungslos, dass er einfach nicht mehr will. Er möchte sein Leben beenden. Das ist belastend für Familie und Freundschaften. Vielleicht hilft es Ihnen, sich bewusst zu machen, dass Sie keine Verantwortung dafür tragen.

Es gibt kein Patentrezept für eine solche Situation. Etwas tun können Sie dennoch: Indem Sie das Gespräch darüber zulassen, statt es wegzudrängen, und den anderen Menschen auch in seiner totalen Verzweiflung annehmen. Hören Sie einfach zu, ohne gleich eingreifen zu wollen. Trauen Sie sich, konkret nachzufragen, aber versuchen Sie nicht, ihm seine Gedanken auszureden.

Für solch eine Krisensituation kann es mehr oder weniger deutliche Anzeichen geben. Bisweilen deuten Menschen durch Bemerkungen an, dass sie sich etwas antun wollen. Seltener merken Angehörige, dass etwas konkret geplant wird. Wenn Sie meinen, eine drohende Gefahr zu erkennen, sollten Sie: zuhören und die Situation ernst nehmen, das Gespräch in Gang halten, den Notruf und die Polizei rufen, die Person nicht allein lassen, bis Hilfe eintrifft, und gefährliche Gegenstände beseitigen.

Besteht die Gefahr, dass sich ein Mensch selbst oder andere gefährdet, kann eine Einweisung ins Krankenhaus nötig sein – auch gegen den Willen der betroffenen Person. Dafür ist die Polizei zuständig.

4. Sprechen Sie offen darüber! Und reden Sie nichts klein.

Tabus schützen nicht Kranke oder Gesunde. Sie schützen nur die Krankheit selbst. Wer aus Angst schweigt und ungeheure Energie für das Verbergen der eigenen Verzweiflung aufwendet, kann keine Hilfe erhalten. Deshalb: Sprechen Sie über die Krankheit. Spielen Sie die Depression niemals herunter. Denn das würde das Signal aussenden, dass Sie Ihr Gegenüber nicht ernst nehmen. Das könnte seine Verzweiflung steigern. Sagen Sie stattdessen: „Es tut mir sehr leid, dass es dir so schlecht geht. Bitte sag mir, wenn ich etwas für dich tun kann.“ Manchmal hilft es auch nur, da zu sein, den Betroffenen im Arm zu halten. Erwarten Sie keine Gegenliebe. Dazu ist er oder sie in dieser Verfassung nicht in der Lage.

Depressive erinnern die Gesunden an die Verletzlichkeit auch ihrer eigenen Seele. Das macht Angst. Die Psyche ist ein tiefes Gewässer, in das viele Menschen nicht einmal den großen Zeh zu stecken wagen – aus Panik vor eigenen Abgründen. Das ist der Grund, warum die Gesellschaft Depression lieber als Burn-out beschönigt. „Ausgebrannt“ – das klingt nach Überarbeitung, nach zeitgemäßem Fleiß bis zur Selbst­aus­beutung. Schwäche aber gehört zum Menschsein. Wir sind keine Maschinen.

5. Tun Sie etwas Gutes für sich.

Vielleicht haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie sich etwas Gutes tun, während Ihr Partner oder Freund so leidet. Doch achten Sie auch auf sich selbst. Das ist nicht egoistisch. Das ist notwendig, um Kraft zu tanken für den derzeit schwierigen Alltag. Sie brauchen das. Versuchen Sie, nicht durchgehend auf Sport, Kultur oder Restaurant­besuche zu verzichten. Bitten Sie Freunde oder Familien­mit­glieder um „Betreuungs­stunden“. Versuchen Sie, den Patienten dabei wie ein Kind zu betrachten, dessen Betreuung auch erst sichergestellt sein muss, bevor die Eltern einen „freien Abend“ genießen können.

Tun Sie etwas für sich selbst. Sonst besteht die Gefahr, dass auch Sie an die Grenze Ihrer psychischen Belastbarkeit kommen. Denken auch Sie daran: Eine Depression ist behandelbar. Es können Zeiten kommen, in denen Sie gemeinsam auf diese schlimme Zeit zurückblicken und der genesene Patient sagt: „Ich muss ja unaushaltbar gewesen sein. Danke, dass du für mich da warst.“

Hier bekommen Sie Hilfe bei Suizid­gedanken

In diesem Artikel geht es um Themen wie Suizid und Depression. Wenn Sie in einer psychischen Krise sind und Hilfe brauchen, können Sie sich an die Telefon­­seel­sorge unter 0800 111 0 111 (kostenfrei) wenden. Das Info­telefon Depression ist unter der Rufnummer 0800 33 44 5 33 (kostenfrei) zu erreichen.

Von Imre Grimm/RND