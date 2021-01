Die erste in Leipzig geimpfte Seniorin: So geht es der 89-Jährigen heute

Leipzig

Gut eine Woche ist es nun her: Barbara Milde hat die Corona-Schutzimpfung gut vertragen. „Ich kann allen nur empfehlen, sich impfen zu lassen“, sagt die 89-Jährige. Sie weiß, wovon sie spricht: Die promovierte Tierärztin war in den 1960er-Jahren an der Entwicklung des DDR-Impfstoffs gegen Masern beteiligt. Heute ist sie körperlich etwas gebrechlich, aber geistig voll da. Am 31. Dezember war sie die erste Bewohnerin eines Leipziger Altenheims, die das Biontech-Präparat erhielt (wir berichteten). Ein mobiles Team der Johanniter-Unfall-Hilfe impfte die Senioren und Mitarbeiter des Caritas-Pflegeheims St. Gertrud in Engelsdorf. Dort hatten sich seit Mitte Dezember viele Pflegekräfte und mehr als die Hälfte der 90 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Neun Tote waren zu beklagen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Am Tag nach dem Stich war ich ein bisschen müder als sonst“, berichtet Barbara Milde. „Aber ich lege mich sowieso gern mal zu einem Mittagsschläfchen hin.“ Andere Nebenwirkungen habe sie nicht gespürt. Heimleiter Klaus Mildner weiß von einigen Geimpften, dass ihnen der Oberarm etwas weh tat, „ungefähr wie bei einem Muskelkater“. Eine Mitarbeiterin habe zudem leichte Grippesymptome aufgewiesen. „Aber nichts, das einem Angst macht“, sagt Mildner.

Heimleiter hofft auf Herdenimmunität

Er ist hoffnungsfroh, dass sich in dem Heim jetzt eine Herdenimmunität bildet. „Die Impfung gibt uns die Stabilität zurück.“ Von den einst Infizierten mit weniger schweren Krankheitsverläufen, seien die meisten mittlerweile wieder virusfrei. Andere hätten allerdings noch zu kämpfen. Die Bundeswehr und ehrenamtliche Helfer trugen in Vollschutzmontur dazu bei, den vorübergehenden Engpass in der Pflege zu überbrücken. „Ihnen bin ich enorm dankbar“, erklärt Mildner.

Barbara Milde wurde geimpft, bevor sie sich hätte anstecken können. Sie gehört nicht allein wegen ihres Alters zur Risikogruppe: Überdies ist sie Asthma-Patientin und hat die chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD. „Umso besser, dass die Impfung zu keinerlei Komplikationen geführt hat“, findet Christine Richter, ihre Tochter.

Von Mathias Wöbking