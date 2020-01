Leipzig

Sich Zeit nehmen für eine professionelle Augenvorsorge – Augenoptik Findeisen bietet dafür die umfangreiche telemedizinische Screenings-Analyse an. Mit Unterstützung modernster Messtechnik von Roden­stock, dem Fundus-Scanner und dem DNEye-Scanner, werden die Augen sowohl im vorderen als auch im hinteren Bereich umfassend vermessen. Anschließend werden die gewonnenen Bilddaten von einem Augenarztnetzwerk bewertet und analysiert. So können Auffälligkeiten und Risiko­faktoren frühzeitig erkannt und Kunden bei Bedarf an einen Augen­arzt weiter­verwiesen werden.

Neben dem gesundheitlichen Aspekt dienen die Messungen auch der Identifizierung der individuell optimalen Sehlösungen für Brillenträger. Nur durch Korrektion von kleinsten Unregelmäßigkeiten im Auge kann das Sehpotenzial zu 100 Prozent ausgeschöpft werden – Lebensqualität pur! Anhand der persönlichen Testergebnisse berät das Team von Augenoptik Findeisen darüber hinaus zu neuen Brillenglasmaterialien, Sonnenschutz und vielen Innovationen und überzeugt mit Kompetenz, Qualität und bestem Kunden­service.

Info Augenoptik Findeisen Großpösna Tel.: 034297 12450 Naunhof Tel.: 034293 30900 Wiederitzsch Tel.: 0341 5211940 www.augenoptik-findeisen.de

Von PR/LMG