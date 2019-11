Gleitsichtgläser bieten einen gleitenden Übergang der Sehschärfe für deutliches Sehen auch in mittleren Entfernungen wie beim Einkaufen, im Haushalt, bei Ausstellungsbesuchen oder im Museum. Das macht die Brille mit Gleitsichtgläsern zu einem idealen Begleiter für alle, die ständig in verschiedenen Entfernungen sehen müssen. Bei Augenoptik Staske stehen Gleitsichtgläser höchster Güte und Qualität in zahlreichen Varianten zur Auswahl.