Augenoptik Staske in Leipzig nach Corona-Lockdown wieder da

„Wir sind wieder da“, erklärt Augenoptiker Hendrik Staske mit einem Lächeln – obwohl er auch in den Zeiten des Lockdowns in seinen beiden Geschäften stets als Ansprechpartner für seine Kunden da war. Doch inzwischen geht dies noch ein bißchen besser und umfangreicher: Unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften haben die Geschäfte von Augenoptik Staske am Stern und in Connewitz zu den bekannten Zeiten geöffnet.

„Und war haben in diesen Tagen ausgezeichnete Angebote sowohl für Sonnenbrillen als auch Gleitsichtbrillen“, informiert er. Aber auch Fragen rund um das „Gute Sehen“ werden kompetent beantwortet. Ohnehin gilt es auch in diesen Tagen: Für Brillenträger ist ein regelmäßiger Besuch beim Augenoptiker unbedingt angeraten. „Jetzt ist durchaus die Zeit, sich auch mal wieder um das ’Gute Sehen’ zu kümmern“, erklärt er. Dies betrifft zum einen die wichtigen, regelmäßigen Sehtests, die alle zwei Jahre fest im Kalender stehen sollten.

Und dann wäre da ja auch noch die „Durchsicht“, die man den eigenen Brillen am besten im Jahresrhythmus angedeihen lassen sollte: „Dieser Rat wird vom Berufsverband der Augenoptiker gegeben und ich kann ihn aus meiner Praxiserfahrung nur unterstreichen: Nach einem Jahr sollte man durchaus mal die Schrauben nachziehen und die Brille wieder ausrichten“, erklärt Hendrik Staske.

Augenoptik Staske

Geschäft am Stern

Siegfriedstraße 1;

Geschäft Connewitz

Wolfgang-Heinze-Straße 20;

www.augenoptik-staske.de

Von LMG/PR