Bad Brambach

Die weltweit stärkste Radon-Mineralheilquelle liegt im sächsischen Vogtland. Kur- und Erholungssuchende kommen regelmäßig in das moderne Gesundheitszentrum von Bad Brambach, um unter ärztlicher Aufsicht Bade- und Trinkkuren durchzuführen.

Auf die Dosis kommt es an

In der richtigen Dosis angewandt, besitzt das natürliche Heilmittel positive Effekte zur Schmerzlinderung jeglicher Art, die nachweislich über mehrere Monate anhalten können. ­Prof. Dr. Karl-Ludwig Resch vom Deutschen Institut für Gesundheitsforschung empfiehlt die Anwendungen bei entzündlich-rheumatischen und degenerativen Erkrankungen wie Gicht, Rheuma oder Osteoporose sowie nach Sportverletzungen. „Durch den hohen Anteil natürlicher Kohlensäure wirken sich Bad Brambacher Radon­bäder besonders positiv bei Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus“, erläutert der Spezialist.

Chance für rund 30 Millionen Schmerzpatienten

Bei den ärztlich kontrollierten Anwendungen gelangt das Edelgas in kleinen anregenden Mengen über Haut, Lunge und den Magen-Darm-Trakt in den Organismus und regt dort die Zellerneuerung an. Dadurch aktiviert sich der Stoffwechsel und die Selbstheilungskräfte bekommen Unterstützung. Außerdem erhöht eine Therapie mit dem anregenden Naturelement die Ausschüttung von Endorphinen, die zu einer länger anhaltenden Schmerzlinderung beitragen. Dies ist wissenschaftlich belegt.

