Tagtäglich leisten unsere Augen Schwerstarbeit. Deutliches Sehen wird an allen Bildschirmen verlangt, die uns bei der Arbeit und in der Freizeit begegnen. Eyezen Brillengläser sind die Antwort auf diese Herausforderung.

Klares, konturenreiches Sehen gelingt durch diese Brillengläser. Egal ob beim PC-Bildschirm auf dem Schreibtisch auf der Arbeit, das Tablet auf dem Schoß bei der abendlichen Zeitungslektüre oder ganz nah an den Augen beim Blick auf das Smartphone den ganzen Tag über. Es gibt keine gereizten müden Augen und keine Nackenschmerzen mehr durch eine unnatürliche Kopfhaltung. Die Augen werden zusätzlich geschützt durch einen Filter, der UV-Strahlung und schädliches blau-violettes Licht abhält.

Dipl.-Ing. (FH) Hendrik Staske, Inhaber von Augenoptik Staske mit den beiden Geschäften in Lößnig und in Connewitz, fasst die Vorteile so zusammen: „Eyezen Brillengläser stehen für scharfes Sehen in Ferne und Nähe. Sie schützen vor UV-Strahlung und schädlichem blau-violettem Licht bei Bildschirmen und künstlicher Beleuchtung.“ Außerdem unterstützen die Gläser die natürliche Kopf- und Körperhaltung und verbessern die Lesbarkeit der Schriften auf allen digitalen Endgeräten.

Hendrik Staske ergänzt: „Sogar ohne Brillenglasstärke ist das Sehen durch Eyezen Brillengläser entlastend.“ Eine umfassende Beratung bietet er in seinen beiden Geschäften in Leipzig an.

Kontakt Augenoptik Staske Geschäfte in Leipzig: Siegfriedstraße 1 / Wolfgang-Heinze-Straße 20, Telefon: 0341 3366754 / 0341 3012280 www.augenoptik-staske.de

Von PR/LMG