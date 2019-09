Leipzig

Die Arthrose der Daumengelenke (Rhizarthrose) lässt sich auch ohne Operation durch das orthopädische Hilfsmittel R.E.O. (Rhizarthrose Extensions Orthese) in den Griff bekommen. Das Team der MSB-Orthopädie-Technik GmbH Leipzig steht dabei Patienten mit Rat und Tat zur Seite.

Bei einer Rhizarthrose kann jede Bewegung oder Belastung des Daumens zu einem stechenden Schmerz führen. Außerdem ist die Beweglichkeit des Daumengelenks deutlich eingeschränkt. Die R.E.O. setzt genau dort an, wo die Schmerzen entstehen. Eine Orthese besteht aus mehreren Komponenten. Hier wird auf das Daumensattelgelenk mittels einer flügelförmigen Pelotte ein schiebender Druck ausgeübt. Der durch die Arthrose verkleinerte Gelenkspalt wird so wieder verbreitert, die Belastung auf die Orthese umgeleitet und das Daumengelenk entlastet. So kommt es bei über 80 Prozent der Behandlungen zur Linderung der Schmerzen bis hin zur Schmerzfreiheit. Betroffene holen sich am besten bei einem der MSB-Experten einen unverbindlichen Beratungstermin unter 0341/8628472. Die Fachleute geben außerdem Tipps, wie man die Behandlung mit kleinen Alltagshilfen unterstützen kann, etwa durch einen Softball oder Körnerkissen für Streck- und Beugeübungen.

Kontakt MSB-Orthopädie-Technik GmbH Leipzig Semmelweisstraße 10, 04103 Leipzig Tel.: 0341 8628472 E-Mail: info@msb-orthopaedietechnik.de www.msb-orthopaedietechnik.de

Von PR/LMG