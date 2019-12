Leipzig

Leiden Sie an Diabetes und haben offene, nicht heilende Wunden an der Fußsohle? Dann könnten Sie an einer aktuellen klinischen Studie zur Behandlung von diabetischen Fußulzera bei der medamed Studienambulanz Leipzig teilnehmen, wenn Sie zwischen 18 bis 85 Jahre alt sind, offene, nicht heilende Wunden an der Fußsohle und einen diagnostizierten Diabetes Typ 2 haben.

Ziel dieser Studie ist es, zu untersuchen, ob durch die Anwendung eines neuen Arzneimittels, das noch nicht zugelassen ist, die Wundheilung verbessert werden kann, sodass sich dadurch die Wundgröße verringert oder die Wunde bestenfalls sogar ganz abheilt. Das Arzneimittel wird auf die Wunde aufgetragen.

Für Ihre Teilnahme an dieser klinischen Studie erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung für Ihre Fahrtkosten in Höhe von 50 Euro pro Besuch. Alle studienbedingten Maßnahmen werden vom Auftraggeber der Studie bezahlt.

Info Bei Interesse melden Sie sich unter medamed GmbH, Studienambulanz Leipzig, Riemannstraße 37, 04107 Leipzig, Telefon: 0341 3089410, E-Mail: info@medamed.de

Von PR/LMG