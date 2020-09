Gastroenterologie und Onkologie: neuer Chefarzt im Diakonissenkrankenhaus Leipzig

Leipzig

Neuer internistischer Chefarzt im Diako: Anfang September hat Dr. Ralph Stephan als neuer Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie und Onkologie seinen Dienst angetreten. Im Diakonissenkrankenhaus ist der 52-jährige Mediziner alles andere als ein Unbekannter: Fast zehn Jahre war er hier bereits fachärztlich tätig – in eben der Klinik, die er nun leiten wird.

Für seine neue Aufgabe ist Dr. Stephan bestens gerüstet. Nach Medizinstudium in Halle und Facharztausbildung in Merseburg war er zunächst in als niedergelassener Arzt in Leuna tätig, bevor er für rund zwei Jahre als Facharzt an das Diakonissenkrankenhaus wechselte. Nach einer mehrjährigen Oberarzt-Tätigkeit in Sondershausen erfolgte der zweite Wechsel ans Diako, wo er von 2011 als Oberarzt und von 2013 bis 2018 als Leitender Oberarzt tätig war. Zuletzt leitete Dr. Stephan als Chefarzt die Medizinischen Klinik im Burgenlandklinikum in Zeitz.

„Ich bin dem Ruf an das Diako aus guter Erfahrung und ohne Zögern gefolgt“, sagt der neue Chefarzt Dr. Stephan. „Ich freue mich auf die vor mir liegenden neuen Aufgaben an einer für mich bekannten Wirkungsstätte. Ich habe mich mit diesem Krankenhaus und seinen Zielen immer sehr verbunden gefühlt und bin sehr dankbar, wieder ein Teil des Teams zu sein.“

Ev. Diakonissenkrankenhaus LeipzigKlinik für Gastroenterologie und OnkologieChefarzt Dr. Ralph StephanTelefon 0341 444-3620E-Mail: info@diako-leipzig.de www.diako-leipzig.de

Von PR/LMG