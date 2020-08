Saalfeld

Als Gabe Gottes bezeichnet Ralf Donatt seine Fähigkeiten. Seit fast 30 Jahren behandelt der Heilpraktiker bereits eine Vielzahl von Beschwerden wie Schmerzen und Verspannungen, Stoffwechselprobleme, Schlafstörungen, Stress, Kraftlosigkeit, Migräne, hormonelle Störungen und mehr.

„Ich erspüre mit meinen Händen die Schwingungen im Körper meiner Patienten und wo diese gestört sind“, erklärt er. „Den Weg vom Symptomschmerz hinein in den Körper zu unbemerkten Krankheiten verfolge ich mit meinen osteopathisch geschulten Händen und spüre deren Ursachen auf.“ Für die Diagnose sei ihm wichtig, die Signale des Körpers sowie deren Funktionen zu unterscheiden und richtig zu deuten. Grundlage dafür sei, dass er sich in Ruhe seinen Patienten widmet. Während der Behandlung übertrage Donatt, so beschreibt er, die ihm gegebenen heilsamen Kräfte und Lebensenergien und lindere so die ursäch­lichen Beschwerden – und nicht nur Symptome. Darauf legt er Wert. „Wenn Sie wissen wollen, was Sie wirklich haben, kommen Sie zu mir“, lädt der Heilpraktiker ein.

Ralf Donatt verspricht eine schmerzfreie Behandlung – arzneilos und ohne Nebenwirkungen.

Heilpraktiker Ralf Donatt | Wittmannsgereuther Straße 19-B | 07318 Saalfeld/Saale | Telefon: 03671 528822 | www.die-neue-heilmethode.de

