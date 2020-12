Kampf dem Erblinden Judith Doerfert setzt auf Naturheilkunde

Leipzig

In den vergangenen Jahren ist eine Augenerkrankung immer häufiger aufgetreten: die Makula-Degeneration. Betroffen sind vor allem ­ältere Menschen. Die Makula­-Degeneration entsteht etwa durch Mikrozirkulationsstörungen im Bereich der Netzhaut und des Sehnervs. ­Dabei kann es zu Entzündungen der Netzhaut, Einblutungen und Ablösungen kommen. Das minderversorgte Gewebe wird mehr und mehr in seiner Funktion eingeschränkt, was zum Verlust an Sehkraft mit Gesichtsfeldeinschränkungen bis hin zum -ausfall führt. Bei der Behandlung setzt die Leipziger Naturheilpraktikerin Judith Doerfert auf die Hämatogene Oxidationstherapie – eine über das Blut erfolgende Sauerstofftherapie. Zusätzlich erhält der Patient natürliche ­Medikamente für die Regeneration der Gefäße, des Sehnervs und der Netzhaut. ­Unerlässlich ist zuvor eine ganzheit­liche Anamnese und Untersuchung. Dies ist notwendig, um ein bestmögliches Therapieergebnis zu erzielen.

