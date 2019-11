Leipzig

Lachen, Tanzen, Springen und Sport – vieles, was Spaß macht, geht in die Hose. Nämlich dann, wenn der Blasenschließmuskel schwach und auf den Beckenboden kaum Verlass ist. Geht Urin unkontrolliert ab, spricht man von Harn­inkontinenz. Jede fünfte Frau im Alter von 25 bis 75 Jahren ist betroffen. Das Behandlungsspektrum reicht von muskulären Trainingsverfahren über medikamentöse Therapien bis hin zu Operationen. „Gerade für junge Frauen ist eine medikamentöse Dauerbehandlung oder Operation keine Option“, sagt Dr. Tom Kempe, Facharzt für Frauenheilkunde und Urologie. Deshalb hat der Mediziner vor drei Jahren in die international etablierte Lasertherapie investiert. „Die nicht invasive Behandlung bietet vor allem für junge Frauen die Möglichkeit, natürliche Regenerationsprozesse zu aktivieren und Operationen zu vermeiden, sie hinauszuschieben oder deren Erfolgschancen zu verbessern. Angewendet wird die Laser­therapie auch bei älteren Patientinnen mit Scheidentrockenheit und Reizblasen-Beschwerden. Der einzige Nachteil: Die Therapie wird von den gesetzlichen Krankenkassen bisher nicht erstattet.

Von PR/LMG