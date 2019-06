Eine künstliche Alternative zum menschlichen Blut sucht man weltweit vergebens.

Anlässlich des Weltblutspendetages bietet der DRK-Blutspendedienst am 14. und 15. Juni sachsenweit Sonderblutspendetermine an. In Leipzig sind diese am 14. Juni von 13 bis 17 Uhr bei Amazon (Amazonstraße 1) und am 15. Juni von 9 bis 14 Uhr im Marriott Hotel (Am Hallischen Tor 1).

Die Blutbank des Universitätsklinikums Leipzig hat sich für den Weltblutspendetag eine besondere Aktion einfallen lassen: Jeder Spender, der am 14. Juni in den Abnahmestellen am Universitätsklinikum oder im Gohlis Park Blut spendet, darf sich dort an einem leckeren Kuchenbuffet bedienen. Gohlis Park (Landsberger Straße 81) hat von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet, das Universitätsklinikum (Johannisallee 32) von 8 bis 19 Uhr.

Infos zu Blutspende-Terminen unter www.blutbank.uniklinikum-leipzig.de (UKL) und www.blutspende.de (DRK)