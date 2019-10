Leipzig

Husten, Schnupfen, Heiserkeit – jetzt ist wieder die Zeit, in der all dies wieder nervt. Muss es aber nicht, sagt Dr. Notker Böhm von der Central Apotheke, und empfiehlt vor allem Naturheilmittel, um eine Erkältung zu verhindern oder zu bekämpfen.

Wenn man merkt, dass eine Erkältung anrollt – kann man dann noch etwas tun, um sie nicht ausbrechen zu lassen oder ihre Symptome einzudämmen?

Selbstverständlich! Wehret den Anfängen! Viele Pflanzen stärken das Immunsystem und können Bakterien und Viren abwehren, zum Beispiel Purpursonnenhut, Melissentee, Eukalyptusöl oder Grapefruitkernextrakt. Wir empfehlen gern eine Grippetinktur mit drei wirksamen Heilpflanzen oder die Tabletten Biotic forte. Eine Schwitzkur mit heißem Bad und Lindenblütentee kann auch Wunder wirken.

Was raten Sie Erkältungspatienten, wenn sie hustend und niesend vor Ihnen stehen, zur Akutbehandlung?

Ich empfehle gerne lebende „gute“ Bakterien, die Enterokokken. Diese stärken das Immunsystem und bekämpfen Krankheitskeime. Sollen die Bakterien doch miteinander kämpfen, aber mich heraushalten! Sie können geschluckt und zusätzlich direkt in die Nase getropft werden. Für die Nacht empfehle ich eine Mischung aus Aromaölen, unter anderem mit Eukalyptusöl, das neben das Kopfkissen getropft und auf die Fußsohlen eingerieben wird.

Wie wichtig sind Naturheilmittel bei der Erkältungsbehandlung?

Naturheilmittel sind bewährt, hochwirksam gegen Krankheitskeime und nebenwirkungsfrei. Sie heilen ursächlich durch Stärkung, Abwehr oder Schleimhautschutz und unterdrücken nicht einfach die Krankheitssymptome, was in der Regel mit einer Verlängerung des Krankheit einhergeht. Mein Slogan: lieber natürlich!

Welche begleitenden Maßnahmen empfehlen Sie den Erkälteten?

Hustentee, Fiebertee, Erkältungstee lindern durchaus die Erkältungsbeschwerden, sind jedoch oft zu schwach, um allein angewendet den Erfolg der Behandlung zu erreichen. Aber viel Trinken, am besten Kräutertees, hilft bereits durch die Ausschwemmung von Bakteriengiften. Diese Bakteriengifte sind verantwortlich für Kopf- und Gliederschmerzen und Fieber.

Wie kann man jetzt im Frühherbst einer Erkältung vorbeugen?

Sich nicht erkälten, also warm anziehen und Frieren vermeiden. Viel frisches Obst und Gemüse essen. Stress und Ärger meiden, denn diese schwächen das Immunsystem. An die Sonne gehen oder auf genügende Versorgung mit Vitamin D achten, am besten einen Bluttest in der Apotheke zum Vitamin-D-Status machen!

Was ist Ihr persönlicher Anti-Schnupfen- oder Erkältungsheilungs-Tipp?

Wenn es ganz schnell gehen soll, empfehle ich Colostrum, ein kaltsterilisiertes und filtriertes Produkt aus der Erstmilch der Kuh. Dieses enthält alle Immunglobuline gegen die üblichen Krankheitskeime und wirkt deshalb so schnell.

Von Stefan Michaelis