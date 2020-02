Bad Brambach

Radon ist in den Heilquellen im vogtländischen Bad Brambach in einer weltweit einzigartigen Konstellation enthalten. Neben einem hohen heilungsfördernden Anteil Radon enthält die Quelle viel Kohlensäure, welche den Radontransfer beschleunigt. Beim Baden oder Trinken gelangt das kontrolliert dosierte Heilmittel in kleinen, anregenden Mengen in den Organismus.

Positive Wirkung der Radontherapie Lindernd bei länger anhaltenden Schmerzen aller Art Entzündungshemmend Natürlich und schonend, ohne chemische Nebenwirkungen Senkung des individuellen Medikamentenverbrauchs Erhöhung der Lebensqualität

Vielversprechende Wirkung

„Die schmerzlindernde Radontherapie wirkt langanhaltender und schonender als die medikamentöse Therapie, die zum Teil mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden ist“, sagt Prof. Dr. Karl Ludwig Resch, Geschäftsführer Deutsches Institut für Gesundheitsförderung. Er empfiehlt die Anwendungen bei entzündlich-rheumatischen und degenerativen Erkrankungen wie Gicht, Rheuma oder Osteoporose sowie nach Sportverletzungen. Die Radon­therapie erfolgt nach ärztlicher Verordnung und Aufklärung.

Segen für Schmerzpatienten

Durchschnittlich jeder fünfte Deutsche ist von Schmerzen betroffen. Für diese könnte die Anwendung von Radon als nebenwirkungsfreie Alternative ein wahrer Segen sein. Das Edelgas gelangt in kleinen Mengen über Haut, Lunge und den Magen-Darm-Trakt in den Organismus und regt dort die Zellerneuerung an. Dadurch aktiviert sich der Stoffwechsel und die Selbstheilungskräfte bekommen Unterstützung. Außerdem erhöht eine Therapie mit dem anregenden Natur­element die Ausschüttung von Endorphinen, die zu einer länger anhaltenden Schmerzlinderung beitragen.

Von PR/LMG