Seh-Komfort: Augenoptik Staske passt Lesebrillen persönlich an

Das „gute Sehen“ ist wichtig und dies nicht nur aufgrund der erschwerten Sichtverhältnisse im Straßenverkehr: In den vorweihnachtlichen Stunden greift man nur zu gern zum Buch, um die Entspannung beim Lesen zu finden; dazu kommt die allgegenwärtige Digitalisierung: Smartphone, Tablet, Computer & Co. bestimmen längst den Alltag von Jung und Alt.

Doch dann kommt manchmal der Schreck: Die Fokussierung in der Nähe will nicht mehr so gelingen wie gewohnt. Das ist der Moment, in dem man zur Lesebrille greifen sollte. Doch da hat Augenoptiker Hendrik Staske einen guten Rat: „Die handelsüblichen Lesehilfen sind gut geeignet, um mal den Ölstand zu kontrollieren oder im Keller zu schauen, ob die Kartoffeln noch gut sind.“ Für ausdauerndes Lesen sind sie nach seiner langjährigen Erfahrung als Augenoptiker weniger gut: „Da bietet sich eine individuell angepasste Lesebrille auf jeden Fall an – ganz gleich, ob man zum Buch oder zum Tablet greifen möchte.“

Der Vorteil ist ein Plus an Komfort: Das Lesen ist keine Anstrengung mehr, sondern die gesuchte Entspannung. Das Team von Augenoptik Staske um Hendrik Staske macht sich schließlich die Mühe, jede Lesebrille den persönlichen Gegebenheiten anzupassen: Dafür wird die (Nah-) Sehstärke von jedem Auge gemessen, die nach diesen Daten angepassten Gläser dann in eine gewünschte Fassung eingepasst.

„Eine individuelle Lesebrille bekommt man in einer einfachen Bauweise bereits ab 49,90 Euro“, informiert der Augenoptiker und ergänzt: „Diese Investition lohnt sich – man tut sich und seinen Augen langfristig etwas Gutes.“ Dies gilt natürlich über die besinnlichen Stunden in der Adventszeit hinaus, für die Hendrik Staske mit seinem Team dennoch seinen Kunden und den Lesern alles Gute wünscht – gutes Sehen inklusive!

Augenoptik Staske | Filiale am Stern: Siegfriedstraße 1 | Filiale Connewitz: Wolfgang-Heinze-Straße 20 | www.augenoptik-staske.de

