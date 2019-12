Leipzig

Miroslav Nemec ist einer der beliebtesten Tatort-Kommissare und begnadeter Musiker. Seit einem Hörsturz vor zehn Jahren ist ein Tinnitus sein ständiger Begleiter. Erst beim Akustiker fällt auf, dass Nemec neben dem Tinnitus auch einen Hörverlust hat. Im ersten Moment ist er darüber überrascht, immerhin kommt er ohne Hörgeräte gut klar – im Alltag und im Beruf. „Rein subjektiv würde ich sagen, ist da alles gut.“ Aber dann will er doch ausprobieren, wie sich sein Hörvermögen mit Hörgeräten verbessern würde und testet die Hörgeräte von Signia Xperience.

Innen Hightech – Außen hohe Design-Kunst

Im Inneren der kleinen Hightech-Geräte vollbringt die YourSound-Technology wahre Klangwunder. Bisherige Technik musste immer entscheiden, ob sie auf einen Gesprächspartner fokussiert und Umgebungsgeräusche abschirmt oder ob sie Umgebung verstärkt. Dadurch wurden aber Gespräche schwieriger verständlich. Mit den Signia Xperience Hörgeräten ist beides möglich. Außerdem verfügen sie über alle Annehmlichkeiten aus der Consumer-Elektronik, wie Lithium-Ionen-Akku und Bluetooth-Streaming. Dank der im Licht schimmernden Metallic-Oberflächen überzeugen die schlanken Hörgeräte auch mit Design. „Sauber! Fast schade, dass die so klein sind. Die können sich schon sehen lassen“, sagt Nemec mit einem Augenzwinkern.

Ein bewegendes Erlebnis

Nachdem er das erste Mal mit den Signia Xperience Hörgeräten auf die Straßen der Münchner Innenstadt tritt, ist er begeistert. Er erlebt die Atmosphäre deutlich plastischer, echter, spürbarer. Sprache ist klar verständlich, gleichzeitig bekommt er alles um sich herum mit. Auf das klare Sprachverstehen und den natürlichen Klang will er nun nicht mehr verzichten: „Vielleicht bräuchte ich noch keine Hörgeräte, aber ich möchte sie.“

Wer diese Spitzentechnologie für persönliches Hören gerne einmal kostenlos testen möchte, findet in einem der zehn Gromke Hörzentren – sechsmal in Leipzig sowie in Colditz, Döbeln, Eilenburg und Torgau – kompetente Ansprechpartner.

Info Gromke Hörzentrum, Dresdner Straße 78, 04317 Leipzig, Telefon: 0341 649010, www.gromke.de

Von PR/LMG