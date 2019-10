Leipzig.

Sie sehen nicht nur unschön aus, sondern machen auch Beschwerden – Krampfadern, fachsprachlich Varikosis genannt. Bei dem Leiden sind vorrangig die oberflächlichen Venen der Beine betroffen. Die Ursache liegt in einer Venenwand- oder Bindegewebsschwäche. Es kommt zu Ausbuchtungen der Venenwand, sodass die Venenklappen nicht mehr vollständig schließen. Die Folge: Das normalerweise zum Herzen fließende Blut läuft wieder in die unteren Extremitäten. Der Patient nimmt ein Spannungs- oder Schweregefühl wahr, das einhergeht mit einer Schwellung der Unterschenkel. Sitzende Tätigkeiten, wenig Bewegung, aber auch warmes Wetter verstärken die Symptome. Im Verlauf dieser Erkrankung kann es zu Komplikationen kommen. Hierzu gehören Gefäßentzündungen mit und ohne Thrombosen und Hautentzündungen bis hin zum offenen Bein. In der naturheilkundlichen Praxis von Judith Doerfert hat sich bei der Behandlung von Krampfadern die hämatogene Oxidationstherapie nach Prof. Wehrli bewährt. Es handelt sich um eine über das Blut erfolgende Sauerstofftherapie, die die Zellatmung und Fließeigenschaft des Blutes verbessert, unterstützt durch eine auf den Patienten abgestimmte Medikation. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, vor Therapiebeginn eine ganzheitliche Anamnese und Untersuchung durchzuführen.

