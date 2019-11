Leipzig

Aktuell sind in Deutschland rund sechs Millionen Menschen von der Stoffwechselerkrankung Diabetes betroffen. Die Deutsche Diabeteshilfe schätzt, dass dabei fast jeder fünfte Betroffene überhaupt nichts von seiner Erkrankung weiß. Zum Weltdiabetestag am Donnerstag, dem 14. November, lädt die Alloheim Seniorenresidenz „An der weißen Elster“ alle Interessierten für verschiedene Fachvorträge mit Beratung und Informationen rund um das Thema Diabetes in die Einrichtung ein.

Diabetes-Erkrankungen nehmen weltweit stark zu. Mehr als 425 Millionen Menschen sind derzeit davon betroffen. Hauptmerkmal der im Volksmund „ Zuckerkrankheit“ genannten chronischen Stoffwechselerkrankung sind erhöhte Blutzuckerwerte. Während „Typ-1 Diabetes“ genetisch bedingt ist und meist bereits im Kindes- und Jugendalter auftritt, wird „Typ-2 Diabetes“ häufig durch Übergewicht gefördert und entsteht überwiegend im Erwachsenenalter. „In unserem Alltag erleben wir häufig, dass Betroffene und Angehörige nicht ausreichend über die Ursachen, die Folgen und das Leben mit Diabetes informiert sind“, weiß Einrichtungsleiterin Kathleen Mehrfert, „dabei ist es für Erkrankte, aber auch für Menschen, die sich gegen Diabetes Typ-2 im Alter schützen möchten, essenziell, sich über diese Krankheit umfassend zu informieren und beraten zu lassen, um rechtzeitig aktiv werden zu können.“

Zum Weltdiabetestag am Donnerstag, dem 14. November, lädt die Alloheim Seniorenresidenz „An der weißen Elster“ alle interessierten Bürger zu einem Themennachmittag mit Vorträgen rund um das Thema „ Diabetes“ in die Einrichtung ein. „Ich freue mich sehr, dass wir für diesen Tag Diabetes-Fachreferenten von ‚Med Trust‘, einem Gesundheitsunternehmen, gewinnen konnten“, so Kathleen Mehrfert. „Ziel ist es, über die Grundlagen und Folgen der Erkrankung zu informieren und den Weltdiabetestag dabei so zu nutzen, Menschen, die noch nicht von Diabetes betroffen sind oder nichts von ihrer Erkrankung wissen, ein Bewusstsein für die Ursachen und Gefahren dieser tückischen Stoffwechselerkrankung zu schaffen.“

Der Themennachmittag beginnt am 14. November, ab 14 Uhr in der Alloheim Seniorenresidenz „An der weißen Elster“. „Ich freue mich auf interessante Vorträge unserer Fachreferenten und hoffe auf viele Gäste in unserer Einrichtung“, sagt Kathleen Mehrfert, „ Diabetes ist ein Thema, das uns alle unvermittelt treffen kann. Je mehr man über diese Erkrankung und ihre Ursachen weiß, desto eher kann man die Risiken senken, selbst Betroffener zu werden.“

AlloheimSenioren-Residenz „An der Weißen Elster“, Erich-Zeigner-Allee 79, 04229 Leipzig, Tel.: 0341 33988-0, E-Mail: leipzig-weisse-elster@alloheim.de, www.alloheim.de

Von PR/LMG