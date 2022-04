Leipzig

Im Zentrum für Alterstraumatologie am Helios Park-Klinikum Leipzig werden ältere Patientinnen und Patienten nach einem Unfall oder einer Sturzverletzung aufgenommen und behandelt. Bereits in der Notaufnahme haben die versierten Ärztinnen und Ärzte das Alter und die damit einhergehenden besonderen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten im Blick.

Viele der älteren Patienten und Patientinnen haben Vorerkrankungen und nehmen Medikamente, ihre medizinische Vorgeschichte ist anders als die Jüngerer. „In der Regel ist ein Sturz nicht ursächlich, sondern vielmehr eine Vorerkrankung oder die Wirkung von Medikamenten“, erläutert Zentrumsleiterin Dr. Stephanie Schibur. „Angenommen eine Patientin ist gestürzt und wird mit einem gebrochenen Oberschenkelhals eingeliefert. Da müssen wir zuerst, vor der Operation, genau hinschauen und keinesfalls einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt übersehen.“

Polypharmazie als Risiko

Ebenso ist es wichtig, die Medikamente des Patienten und mögliche Neben- und Wechselwirkungen genau zu beachten. „Jeder kennt die Pillendosen, die nach Wochentag und Uhrzeit mit den unterschiedlichsten Medikamenten gefüllt sind. Die Medikamente beeinflussen sich jedoch gegenseitig. Irgendwann werden die unerwünschten Wirkungen unkontrollierbar“, so Schibur. „Das sind ganz feine, kleine Bausteine, die das gesamte gesundheitliche Gefüge durcheinanderbringen können und einer der großen Unterschiede zur Behandlung junger Menschen.“ Daher verläuft die Diagnostik viel sensibler. Alte Menschen benötigen einen Generalisten als Arzt – das zeichnet den Geriater aus.

Geriatrie ist Teamwork

Zwar liegt die Behandlungsleitung beim Geriater, doch das gesamte Team trägt die Entscheidungen mit. „Es ist wichtig, dass alle umsichtig sind. Bei uns hat jeder Mitspracherecht, kann und darf seine Meinung sagen“, sagt die Leitende Oberärztin der Geriatrie, Anna-Maria Keilitz. „Geriatrie funktioniert nur als Team“, betont auch Dr. Stephanie Schibur. „Es ist nicht der Arzt allein. Wir Ärzte sind ein Stellrad, aber die Maschine läuft nur, weil jedes Rad sich dreht und jede Profession ihr Wissen dazu gibt.“

Aufgrund der rasanten Entwicklung in der Medizin sowie bei den Behandlungsmethoden und -möglich-keiten, ist eine Klinik dann am erfolgreichsten, wenn die verschiedenen Spezifikationen eng zusammenarbeiten – so wie es am Zentrum für Altersmedizin des Helios Park-Klinikums der Fall ist. Statt alles Wissen in einem Arzt zu versammeln, wie es früher üblich war, muss sich alle notwendige Therapie im Patienten versammeln.

Individuelle Behandlung

Die Aufgabe des Geriaters und der Geriaterin ist, zu wählen, wie die Behandlung erfolgen soll. Anna-Maria Keilitz: „Das ist das Komplizierte aber Schöne an diesem Beruf, dass wir für jeden Patienten und jede Patientin ein individuelles Behandlungsschema entwickeln müssen.“

Jede vermeidbare Untersuchung und jedes vermeidbare zusätzliche Medikament ist gut. Anna-Maria Keilitz erklärt: „Es braucht viel Erfahrung und Mut, eine bestimmte Diagnostik nicht mehr zu machen. Wir verlassen uns auf unsere Expertise und müssen uns auch mal trauen, ein Medikament abzusetzen. Das geschieht natürlich in Rücksprache mit den Hausärzten und Hausärztinnen. Wir arbeiten daher eng mit den niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen zusammen.“

Von PR/LMG