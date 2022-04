Leipzig

„Mit 80 geht’s dem Ende zu“, ist ein weit verbreitetes Vorurteil über das Alter und Älterwerden, nicht nur unter jungen Menschen. Doch dies stimmt keineswegs. Allerdings ist es wichtig, dass ältere Menschen sich gut um sich selbst kümmern. Dazu gehört die gesunde Ernährung ebenso wie ein aktiver Lebensstil. „Wer rastet, der rostet“ hat also einen wahren Kern.

Aktivität ist wichtig

Mit zunehmendem Alter sollten Menschen sich nicht im Sessel zurücklehnen und sich schonen, „weil sie jetzt ja alt sind“. Stattdessen ist Aktivität, entsprechend dem individuellen Gesundheitszustand, wichtig. Aktivität meint in diesem Zusammenhang körperliche Betätigung, zum Beispiel leichtes Training im Fitnessstudio. Dies hilft dem Stütz- und Halteapparat und trägt dazu bei, Stürze zu vermeiden.

Auch ein Tanzkurs ist für ältere Menschen sehr zu empfehlen. Neben der Bewegung, die zur allgemeinen Fitness beiträgt, ist auch der Geist gefordert, beispielsweise beim Tanzschritte lernen und umsetzen. Dies hilft, fit im Kopf und „wach“ zu bleiben.

Bindung und Berührungen

Zudem ist der Körperkontakt beim Tanzen förderlich. Berührungen, körperlicher Kontakt, Umarmungen sind für die Gesundheit förderlich. Ebenso wichtig sind Bindungen zu anderen Menschen. „Wir sehen das auch im Klinikum immer wieder. Patienten und Patientinnen, die von Angehörigen oder Freunden besucht werden, die Nähe erfahren in Form von Ansprache, Umarmungen oder Hand halten, ge-nesen schneller“, erläutert Anna-Maria Keilitz, Geriaterin im Helios Park-Klinikum Leipzig.

Zu körperlicher Nähe gehört auch Sexualität, wenn gewollt. Ein weiteres Vorurteil ist, dass ältere Menschen keinen Sex mehr haben. Auch das ist ein Irrtum! „Wer in seinem Leben, in jüngeren Jahren, sexuell aktiv war, eine ausgeprägte Libido, also Lust auf Sex, hatte, wird auch im Alter sexuell aktiv sein“, so Medizinerin Dr. Stephanie Schibur. Dabei bedeutet sexuell aktiv zu sein nicht nur Geschlechtsverkehr mit einem Partner oder einer Partnerin zu haben. Kuscheln und küssen zählen ebenso dazu wie Selbstbefriedigung.

Fit bleiben und Neues lernen

Ältere Menschen können nichts Neues mehr lernen. Falsch! Auch, wenn das Vorurteil sich hartnäckig hält, dass es viel einfacher sei in jungen Jahren eine Sprache zu lernen als im fortgeschrittenen Alter, stimmt dies nicht. Die Fähigkeit Neues zu lernen, bleibt im Alter erhalten. Alle Tätigkeiten, die kognitiv, also geistig, anregend und fordernd sind, helfen älteren Menschen fit im Kopf zu bleiben.

Es empfiehlt sich, Ausstellungen zu besuchen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, oder zu einem Konzert zu gehen. Auch Reisen erweitern den Horizont. All diese Tätigkeiten helfen, geistig fit zu bleiben, sich weiterzubilden. Dies hilft, Demenz vorzubeugen oder Demenz aufzuhalten. „Wir bauen nicht zwangsläufig geistig ab. Durch kognitives Training, indem wir neue Dinge kennenlernen, offen bleiben für Neues, können wir einer Demenz entgegenwirken, sie auf jeden Fall mindestens verlangsamen“, so Anna-Maria Keilitz.

Von PR/LMG