Leipzig

Nach dem Abitur machte Anna-Maria Keilitz eine Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitete einige Jahre in diesem Beruf. Inzwischen hat sie Medizin studiert und leitet das Zentrum für Altersmedizin am Helios Park-Klinikum gemeinsam mit Dr. Stephanie Schibur. Wir haben Anna-Maria Keilitz drei Fragen gestellt.

Frau Keilitz, wie kam es dazu, dass Sie Medizin studiert haben?

Anna-Maria Keilitz: Mein Fokus lag schon immer auf der Medizin, meine Mutter ist Krankenschwester. Für mich lag es nahe diesen Beruf zu ergreifen und erst einmal etwas „Handfestes“ zu lernen. Mich interessierte aber damals schon, was die Ärztinnen und Ärzte taten. Mein damaliger Chefarzt Dr. Schreiter, der die Intensivmedizin leitete, sprach mich eines Tages direkt an. Er sagte: ‚Jetzt studierst du aber mal!‘ Er sah ein Potential in mir und meinen Willen mich weiterzubilden. Aufgrund dieses Gespräches habe ich mich für das Studium beworben. Meine Vorkenntnisse als Krankenschwester halfen mir dann auch im Studium. Parallel habe ich weiter auf der Intensivstation (ITS) gearbeitet, sowohl auf der chirurgischen ITS als auch auf der im Herzzentrum. Dadurch habe ich einen guten Blick für Patientinnen und Patienten entwickelt.

Sie haben mehrere Jahre als Internistin in der Intensivmedizin gearbeitet. Warum haben Sie sich schließlich für die Geriatrie entschieden?

Ich mag den ganzheitlichen Ansatz in der Altersmedizin. Jeder Patient ist anders, ich muss immer neu denken, muss alle Organe im Blick haben und darf nichts übersehen. Wir behandeln hier viele

Menschen, die eigentlich intensivmedizinisch betreut werden müssten. Das ist herausfordernd, aber sehr spannend und beglückend. Ich habe hier Menschen mit Geschichte vor mir. Es ist auch in der Visite immer wieder interessant, was die Patientinnen und Patienten zu erzählen haben. Ich erlebe im Zentrum für Altersmedizin so viele schöne Seiten mit den Patientinnen und Patienten und kann ihnen mit meinem Team den Weg bereiten, aus der Krankheit heraus zurück nach Hause. Bestenfalls in ein noch viele Jahre selbstbestimmtes Leben. Das ist für mich sehr erstrebenswert.

Sie sind alleinerziehende Mutter. Wie gelingt es Ihnen den arbeitsintensiven Beruf und Ihr Familienleben zu vereinbaren?

Ich bin sehr motiviert und habe einen starken Willen. Zudem organisiere ich meine Tage und werde dabei auch von meinen Eltern unterstützt. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Als ich überlegte, die Stelle anzutreten, habe ich mich als erstes mit meinen Eltern zusammengesetzt und sie gefragt, ob sie mich unterstützen könnten. Sie waren trotz eigener Berufstätigkeit sofort dabei. Zudem helfen wir uns im Team gegenseitig und ich erledige Verwaltungsarbeiten auch mal von zuhause aus, wenn mein Kind schläft. Ich habe ganz viel Glück, dass ich hier so stabile Beziehungen habe, das hilft mir. Auch die Zusammenarbeit mit Dr. Stephanie Schibur ist großartig. Wir ergänzen uns wunderbar und stützen uns gegenseitig.

