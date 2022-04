In Großbritannien sind gehäuft schwerere Hepatitis-Erkrankungen als sonst üblich bei Kindern aufgefallen. Auch in Deutschland gibt es einen ersten Fall. Was genau dahintersteckt, ist noch unklar. Am wahrscheinlichsten erachten Gesundheitsbehörden momentan eine Adenovirus-Infektion - auch das Coronavirus könnte dabei eine Rolle spielen.