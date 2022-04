In Großbritannien sind gehäuft schwerere Hepatitiserkrankungen als sonst üblich bei Kindern aufgefallen. Auch in Deutschland gibt es einen ersten Fall. Was genau dahintersteckt, ist noch unklar. Am wahrscheinlichsten erachten Gesundheitsbehörden momentan eine Adenovirusinfektion – auch das Coronavirus könnte dabei eine Rolle spielen.