Leipzig

Hochleistungsmedizin soll in Leipzig auch in Zukunft gemacht werden. Schon heute genießt das hiesige Herzzentrum weltweit einen herausragenden Ruf. Was es braucht, um vorn zu bleiben, kann Prof. Borger klar definieren: „Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg.” Corona, so hart diese Geißel auch ist, sei hierfür eine gute Schule gewesen. Das Virus habe den Fokus auf einen stärkeren Ausbau der Digitalisierung gelenkt, auch in der Medizin.

Der Weg der Herzchirurgie, erläutert Michael Borger, habe in den letzten Jahrzehnten eine rasante Entwicklung genommen. Inzwischen gilt es immer mehr mit kleinen Schnitten, mit Joystick am Bildschirm, statt großem OP-Besteck am geöffneten Torso zu arbeiten. Der Fortschritt leiste Enormes in puncto Erfolgsquote, eine Garantie dafür gebe es dennoch nicht. Trotz der überwiegend positiven Ergebnisse blieben unbequeme Erlebnisse nie aus, sagt Prof. Borger. „Wir behandeln die schwierigsten Krankheitsbilder. Misserfolge sind schwer zu verarbeiten in unserem Beruf, da sie immer mit menschlichen Schicksalen verbunden sind“, verdeutlicht er.

Internationaler Austausch für die Patienten

Bremsen lasse sich Michael Borger mit seinem Team aus über 60 international erfahrenen Medizinerinnen und Medizinern von diesen Rückschlägen jedoch nicht. Vielmehr nutzt er jede Gelegenheit, die das Herzzentrum, seine Patienten und Patientinnen, aber auch ihn als Arzt nach vorn bringen. Dazu gehört neben anderem eine intensive Zusammenarbeit mit führenden Expertinnen und Experten weltweit. „Es gibt noch viele Dinge in der Herzmedizin, die beantwortet werden müssen”, betont er. Als Klinikdirektor, aber auch als Vorstandsmitglied des Cardiothoracic Surgical Trials Network, dem Netzwerk für kardiothorakale chirurgische Studien, der weltweit größten Forschungsgruppe für Herzchirurgie, möchte Prof. Borger persönlich seinen Beitrag leisten.

Zur Person

Prof. Michael A. Borger (54) ist gebürtiger Kanadier, studierte, arbeitete und forschte in ­Toronto sowie an der Columbia Univer­sity Medical Center in New York. 2017 folgte er dem Ruf Prof. Friedrich Wilhelm Mohrs und wurde dessen Nachfolger als Direktor der Herzchirurgie. Borger ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Michael A. Borger gehört zu den international renommiertesten Herzchirurgen. Quelle: dominik wolf leipzig

Von PR/LMG