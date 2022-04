Leipzig

Den Organen des menschlichen Körpers wird zeitlebens keine Pause gegönnt. Irgendwann macht der Muskel einfach schlapp. Umso mehr gilt es daher wachsam zu sein und Symptome zu kennen, die als Warnsignal für Fehlfunktionen gelten. Etwa zehn Prozent der 80-Jährigen haben nachweislich eine Herzschwäche, die in Fachkreisen Herzinsuffizienz genannt wird. Zugleich rangiert die Krankheit unter den möglichen Todesursachen auf den Spitzenplätzen. Grund genug, die Erkrankung ernst zu nehmen.

Die Herzinsuffizienz ist keine abgrenzbare Krankheit, sondern ein komplexes Krankheitsbild mit mehreren charakteristischen Symptomen. In deren Folge das Organ es nicht mehr schafft, die von ihm geforderte Pump- und Förderleistung zu erbringen.

Warnsignale ernst nehmen

„Ist dieser Arbeitsablauf gestört, kann es zu erhöhter Atemfrequenz, nächtlichen Hustenanfällen, Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge, Schwächegefühlen sowie akutem Leistungsabfall kommen“, erklärt Prof. Holger Thiele, Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie – Helios Stiftungsprofessur am Herzzentrum Leipzig. Diese Symptome gelten zumindest für die Linksherzinsuffizienz, die einen Großteil der Herzschwächeerkrankungen ausmacht. Ist der rechte Teil des Herzens stärker von einer Erkrankung betroffen, zeigt sich das durch Flüssigkeitsansammlungen in den Beinen, vermehrtem Wasserlassen oder sichtbaren Venenanstauungen am gesamten Körper. Was immer der Körper auch signalisiert – ein Arzt beziehungsweise eine Ärztin sollte unverzüglich aufgesucht werden. Diese können genauer untersuchen, in welchem Stadium sich die Krankheit befindet.

Tabletten können gegen das Leiden helfen, manchmal auch Operationen. Doch der Schlüssel zum Erfolg liegt zu allererst bei jedem selbst. „Insofern die Ursache kein vererbtes Herzleiden ist, gelten Diabetes Typ II, Übergewicht, wenig Sport und Bewegung sowie Rauchen, übermäßiger Alkoholgenuss und fettiges Essen als die größten Risikofaktoren“, erläutert der Kardiologe. Sie sorgen langsam aber stetig für eine Verkalkung oder Verengung der Blutgefäße. Dem Herz fällt es dadurch immer schwerer die geforderte Menge Blut durch den Kreislauf zu pumpen. Diesem Kraftakt zollt es eines Tages den geforderten Tribut – es wird krank oder fällt ganz aus.

Sport gegen die Herzschwäche

Durch Sport wird die Herzmuskel-Funktion gestärkt, werden Blutgefäße erweitert oder bilden sich neu. Sportliche Aktivitäten senken zudem Bluthochdruck und die Blutfettwerte, verbessern die Sauerstoffaufnahme und dezimieren in Summe die Gefahren für Herzinfarkt und Schlaganfall. Sport in Kombination mit gesunder Ernährung und Lebensweise bewirkt, so Prof. Thiele, „dass Sie belastbarer und leistungsfähiger werden. Es ist ein einfaches Mittel mit großer Wirkung, das jeder selbst in der Hand hat“, unterstreicht der passionierte Radfahrer.

Von PR/LMG