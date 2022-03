Laborverband: Anteil positiver Corona-Tests auf Höchststand – auch Gesamtzahl der Tests steigt wieder

Die Positivrate der in Deutschland durchgeführten Corona-PCR-Tests hat erneut einen Höchstwert erreicht. Sie lag nach Angaben des Verbandes Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM) in der vergangenen Woche bei 56,4 Prozent (Vorwoche 53,9 Prozent).

Nach Angaben des ALM vom Dienstag waren somit im Zeitraum vom 14 bis 20. März insgesamt 1.329.718 PCR-Tests positiv – eine Steigerung von 14 Prozent. Dies bestätige das weiterhin sehr dynamische Infektionsgeschehen bedingt durch die Omikron-Variante BA.2, so der Verband.

Auch die Zahl der Sars-CoV-2-PCR-Tests hat laut ALM erneut deutlich zugenommen. Die Gesamtzahl der angeforderten PCR-Tests sei gegenüber der Vorwoche auf insgesamt 2.357.599 Untersuchungen gestiegen. Die Auslastung der fachärztlichen medizinischen Labore in Bezug auf SARS-CoV-2-PCR-Tests liege bei 84 Prozent und sei damit bundesweit im Durchschnitt wieder an der oberen Grenze.

RND/asu