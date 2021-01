Leipzig

Der Leipziger Infektiologe Professor Christoph Lübbert spricht sich grundsätzlich für den freien Verkauf von qualitativ hochwertigen Corona-Antigen-Schnelltests in Apotheken aus. Medienberichten zufolge steht die Bundesregierung kurz davor, den Vertrieb von Selbsttests zur Eigenanwendung zu erlauben. „Ich bin dafür, mehr Infektionsschutz in die Eigenverantwortung zu geben“, sagt Lübbert, Leiter der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am St. Georg und des Infektiologie-Fachbereichs am Leipziger Uniklinikum. Voraussetzung sei allerdings, dass die Verlässlichkeit der Tests stimme und die Freigabe gut vorbereitet sei.

„Die Schwelle, sich testen zu lassen, ist immer noch zu hoch“, findet der Professor. Zwar gehen die Infektionszahlen aktuell nach unten, „aber neue Virus-Varianten breiten sich unter dem Radar auch in Deutschland aus“. Durch Mutationen sind zunächst in Großbritannien, Südafrika und Brasilien neue Varianten des Sars-Coronavirus-2 entstanden, die als ansteckender und möglicherweise auch virulenter gelten.

Lübbert rechnet mit dritter Welle nach Lockerungen

Gleichwohl hält Lübbert es für politisch unausweichlich, den Lockdown spätestens dann zu lockern, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 pro 100 000 Einwohner falle. „Die Menschen halten das ja schon jetzt kaum noch aus.“ Doch auf die gesellschaftliche Öffnung folge wegen der raschen Ausbreitung von Mutanten mit hoher Wahrscheinlichkeit im Frühjahr eine dritte Corona-Welle. „Dann wird wieder die Frage auftauchen: Wie können wir niederschwellig viel testen?“

Kritiker einer Schnelltest-Freigabe befürchten, dass ungeschulte Tester viele falsch-negative Ergebnisse ermitteln. Das Risiko besteht dann darin, dass sich unentdeckt Infizierte mit gutem Gewissen weiter in der Öffentlichkeit bewegen und andere Menschen anstecken. Auch Lübbert sieht diese Gefahr – daher sei eine gute Vorbereitung so wichtig.

Sekret-Entnahme durch Gurgeln

„Wir brauchen einen qualitativ hochwertigen zertifizierten Test, der gleichzeitig so einfach konstruiert ist, dass jeder die Testung hinkriegt“, fordert der Mediziner. Also kein Verfahren, das einen tiefen Nasen-Rachen-Abstrich erfordert, sondern einen Test, für den Proben aus den beiden Nasen-Vorhöfen ausreichen. „Noch viel besser fände ich eine Sekret-Entnahme durch Gurgeln“, fügt er hinzu, schränkt aber zugleich ein: „Das sicher hinzukriegen, ist keineswegs trivial.“

Test müssen erschwinglich sein

Mit Hilfe niederschwelliger Tests würden sich mehr Infizierte frühzeitig selbst in häusliche Isolation begeben, ist Lübbert sicher. „Die Apotheken sind ein guter Ort, um die Qualität sicherzustellen.“ Voraussetzung sei aber auch, dass das Angebot erschwinglich sei. „Zwischen fünf und acht Euro pro Test“, schlägt er vor. „Es darf nicht lukrativ werden, den Markt mit schlechten Tests zu überschwemmen.“ Auch müsse jedem klar sein, dass einerseits ein negatives Ergebnis nicht zu 100 Prozent verlässlich sei und dass auf einen positiven Befund andererseits ein höherwertiger PCR-Bestätigungstest bei einem Arzt erfolgen sollte.

Von Mathias Wöbking