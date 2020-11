Leipzig

Musiker, Filme- und Radiomacher, gute Jobs und Partnerin: Das Leben von Martin Hommel lief gut, bis vor drei Jahren die Diagnose kam – Hirntumor. Extrem selten und immerhin gutartig, aber trotzdem war klar, eine OP musste sein. Seine Geschichte hat der Leipziger nun in der Serie „ Diagnose Gutartig“ verarbeitet, die ab 29. November auf Youtube zu sehen ist. Im Interview sprach er über schwere Entscheidungen, Ängste und Musik als Ventil.

Ihre Hirn-OP ist jetzt ein Dreivierteljahr her. Wie geht es Ihnen heute?

Eigentlich gut. Ich habe mich ganz gut erholt. Wenn Corona jetzt nicht wäre, wäre ich genauso aktiv wie vorher. Ich hatte Glück mit dem Ärzte-Team, Glück, dass der Tumor rechtzeitig gefunden wurde und noch sehr klein war. Es gibt jetzt nichts, was mich nach der oder durch die OP noch neurologisch beeinträchtigt. Was ich natürlich merke: dass der Stress um die ganze Geschichte immer mal wieder hochkommt. Gerade jetzt kurz vor der Veröffentlichung der Serie, wo man wieder so viel damit zu tun hat, durchlebe ich quasi immer wieder die vergangenen Monate.

Entdeckt wurde der Tumor vor etwa drei Jahren, und es hieß, es bestehe zunächst keine Lebensgefahr. Die Strategie war „Watch and Wait“. Wie geht man damit um?

Beim ersten Anruf nach dem ersten MRT wusste man ja noch gar nicht, was es ist. Man habe etwas gefunden und ich solle einfach am nächsten Tag wieder kommen. Das waren, glaube ich, die schlimmsten 24 Stunden meines Lebens, die Emotionen haben sich ständig abgewechselt. Nach den nächsten Gesprächen war klar: Es ist nicht lebensgefährlich, aber man muss es beobachten. Aber man denkt natürlich die ganze Zeit darüber nach, man kann es nicht wegschieben. Man kriegt es buchstäblich nicht aus dem Kopf.

„Gutartig ist nicht gleich gut“

Wie kam es zur Entscheidung, trotz „Gutartigkeit“ zu operieren?

Ich konnte irgendwann nicht länger warten. Ich wollte mein unbeschwertes Leben zurück. Man hat schon auch festgestellt, dass der Tumor wächst, wenn auch sehr langsam. Die Ärzte haben die OP dann auch empfohlen. Gerade wenn man noch jung und fit ist. Die klare OP-Entscheidung kam von mir, aber schon mit diesem Gedanken: Ich habe es gerade in der Hand, ich habe Zeit, mich darauf vorzubereiten. Nichtsdestotrotz war es keine einfache Entscheidung, ich bin ja kein Neurochirurg. Ich habe mich halt irgendwann festgelegt und bin dabei geblieben.

Gutartig heißt ja auch nicht automatisch „ungefährlich“, richtig?

Damit war ich oft konfrontiert, gerade in Vorbereitung der Serie: Viele haben gesagt: „Gutartig? Das ist doch nicht schlimm!“ In erster Instanz stimmt das. Ich werde davon nicht sofort sterben. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Gutartig ist nicht gleich gut. Im Kopf ist sehr wenig Platz. Dass es jetzt nicht gefährlich ist, heißt nicht, dass es das nicht in ein paar Jahren wird, wenn es wächst. Für meine Situation war das auch irgendwann egal: Da war was und das sollte weg. Die Ärzte versuchen auch das Wort Tumor zu vermeiden, sagen „Gewächs“ oder Gendefekt. Der Fachbegriff ist Epidermoid. Aber am Ende ist es ein Gehirntumor.

Wie kam die Entscheidung, das Ganze filmisch zu begleiten?

Schon relativ am Anfang. Als kreativer Mensch hat man da ein Ventil, wo man so etwas raus lassen, Probleme bearbeiten kann. Das war auch ein egoistischer Gedanke: Ich habe dann einfach was zu tun. Gerade in dieser ganzen Wartezeit hatte ich damit eine Struktur, einen Plan und konnte aktiv sein. Zwar verlief mein Leben ansonsten normal, ich war arbeiten. Aber in den freien Momenten war es immer im Kopf. Und da dachte ich: Wenn es ohnehin da ist, mache ich ein Projekt daraus. Dann kann ich mich auch positiv damit auseinandersetzen. Der zweite Gedanke war: Die Diagnose ist extrem selten und ich habe im Netz kaum etwas dazu gefunden. Es gibt in Amerika einen Verein mit einer Facebook-Gruppe, wo, glaube ich, alle drin sind, die das haben oder hatten. Ich wollte damit auch nach draußen gehen, es als Betroffener zeigen mit allem, was damit zusammenhängt: Dass es ernst ist, dass es Angst macht.

Ein langer und ätzender Prozess“

In der Serie geht es viel darum, wen Sie noch mal treffen, was Sie vor der OP noch einmal machen, ein bisschen wie ein Abschied. Was haben Sie inhaltlich und künstlerisch erzählen wollen?

Klar war schnell, dass ich es allein beziehungsweise im kleinen Kreis realisieren möchte, ohne Produktionsfirma im Rücken. Das schränkt zwar das Budget, aber auch den Aufwand ein, es wird rougher, unmittelbarer. Ich wollte eine Art Videotagebuch, wo man im Verlauf quasi dabei sein kann. Vor allem aber wollte ich die Geschichte über meine Freunde erzählen, denn die waren es, die mich über diese Zeit getragen haben. Ich wollte zeigen, wie wichtig so ein Umfeld ist. Beim Schauen dachte ich jetzt: Wann kommt denn eigentlich das Krankenhaus? Aber so habe ich die Zeit auch erlebt. Obwohl es permanent Thema war, hat sich alles sehr gezogen bevor es richtig los ging. Ein langer und ätzender Prozess. Ein tieferes künstlerisches Anliegen gab es nicht, wir haben meist einfach drauflos gedreht. So ist es sehr ehrlich und nah an mir.

Sie sagen, es ging Ihnen darum, Angst zu nehmen, aber auch zu zeigen: Ängste sind völlig ok. Wo lagen Ihre größten Ängste während der ganzen Zeit?

Konkrete Todesangst hatte ich bestenfalls am Anfang mal kurz. Ich hatte ja mit dem Arzt den wohl besten gefunden, den es auf diesem Gebiet gibt. Das Schwierigste war der Gedanke, dass irgendwas passiert und ich die Entscheidung bereue. Irgendetwas, das Lebensqualität nimmt. Ich hatte ja vorher nur milde Symptome und die Liste der OP-Nebenwirkungen ist lang. Hätte ich plötzlich auf einem Ohr nichts mehr gehört, hätte mich das als Musiker krass eingeschränkt. Sowas wollte, konnte ich gar nicht denken. Ich habe dann einfach versucht, Vertrauen zu dem Ärzte-Team aufzubauen und zu glauben, dass es gut ist. Auch die begleitende Therapie hat sehr geholfen. Ich bin es von mir gewohnt, dass ich Entscheidungen eher durchdacht treffe und dann dazu auch stehe. Insofern war die lange Zeit, die ich hatte, Fluch und Segen zugleich. Ich konnte jeden Gedankengang einmal zu Ende denken, mich auf alles vorbereiten.

„Ich bin ein großer Social Distancer“

Die OP war im Februar, danach freuen Sie sich, dass jetzt „endlich wieder alles normal wird“. Dann kam Corona ...

Ich war kaum aus dem Krankenhaus raus, lag quasi noch zu Hause auf dem Sofa, als es los ging. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Ich hatte noch ein paar Sachen auf der Liste, die ich nach der OP gern wieder gemacht hätte, und da ist jetzt natürlich viel ausgefallen. Auf der anderen Seite hat mir das auch ein bisschen den Druck genommen, weil ja ohnehin alles stillstand. Ich musste nicht direkt wieder ins Hamsterrad. Für mich persönlich hat Corona einen eher weichen Wiedereintritt ins Leben erzeugt, weil um mich herum alle sowieso zu Hause waren. Natürlich wäre es insgesamt besser, das wäre alles nicht passiert. Aber so hatten wir alle das selbe Tempo, die anderen haben sich quasi meinem Tempo angepasst. Bei Sport und Konzentration merke ich schon hier und da, dass mir noch Energie fehlt. Man sagt: Nach einer Hirn-OP braucht der Körper, auch wenn sichtbar alles verheilt ist, insgesamt 18 Monate für eine komplette Heilung. Direkter Risikopatient bin ich nicht. Die Ärzte sagen aber: Passen sie auf! Und das mache ich, ich bin ein großer Social Distancer. Man merkt immer mal, was das für eine schwere Nummer war. Es war halt eine Hirn-OP.

Zeitgleich mit der Serie erscheint „Hooray“, die neue Single zum zehnten Geburtstag Ihrer Band DIN Martin. Hat der Tumor Ihr Wirken als Musiker beeinflusst?

Unbedingt. Die Single ist auch eine Verarbeitung der Geschichte, auch das Video dazu. Das ist definitiv eine Form, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, da haben wir für kommende Veröffentlichungen auch noch ein bisschen was auf Halde. Auch wenn die Band bis vor einigen Jahren noch aktiver war, diese Leidenschaft gibt mir Kraft. Gerade bin ich aber viel aufgeregter, dass die Serie herauskommt, als wegen der Single. Einfach, weil sie eine andere Nähe vermittelt und die Tür zu meinem Leben weiter aufmacht als einzelne Songs.

Von Karsten Kriesel