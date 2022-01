Leipzig

Ein Nasenabstrich weist Omikron bei einem Antigen-Schnelltest zuverlässiger nach als eine Probe aus dem Rachen. Der Leipziger Virologe Uwe Gerd Liebert rät daher zu einem kombinierten Nase-Rachen-Abstrich, um falsch-negative Corona-Testergebnisse möglichst zu vermeiden. „Die Omikron-Variante befindet sich eher im Nasenbereich und nicht so sehr im Rachen“, erklärt der emeritierte Professor, der von 1995 bis 2020 das Institut für Virologie der Universität Leipzig leitete.

Professor Uwe Gerd Liebert (67) war von 1995 bis 2020 Direktor des Instituts für Virologie der Universität Leipzig. Quelle: André Kempner

Nach einer Untersuchung des Paul-Ehrlich-Instituts, das als Bundesbehörde für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel zuständig ist, sind bei richtiger Handhabung 199 von 245 Antigen-Schnelltests verschiedener Hersteller auf dem Markt ausreichend empfindlich, um eine Infektion mit Omikron nachzuweisen. Die dortigen Wissenschaftler sehen keine Verschlechterung gegenüber der Treffsicherheit bei den bisherigen Corona-Varianten. Die Schnelltests orientieren sich in der Regel am Nukleo-Protein des Coronavirus. Omikron ist aber vor allem am Spike-Protein mutiert.

Liebert: Freitesten nur mit PCR-Nachweis

Virologe Liebert gibt zwar zu bedenken, dass Antigen-Tests generell eine höhere Fehlerrate als PCR-Tests aufweisen, weil sie erst bei einer höheren Viruslast anschlagen. Dennoch hält er Zugangsregeln nach dem 2G-plus-Prinzip für sinnvoll. Zwar seien die Antigen-Tests weniger empfindlich, dafür aber leichter und überall handhabbar. „Es ist besser, das Risiko einzugehen, die eine oder andere Infektion zu übersehen, als überhaupt nicht zu testen.“ Allerdings spricht sich Liebert gegen aktuelle Pläne der Bundesregierung aus, dass unter bestimmten Voraussetzungen ein negativer Antigen-Nachweis ausreichen soll, um sich vorzeitig aus einer Quarantäne frei zu testen. „Das kann man nur mit einem negativen PCR-Test verantworten. Auch wenn das Verfahren teurer ist und länger dauert.“

Den Anbietern von nachweislich unzuverlässigen Antigen-Tests müsse man die Zulassung dafür entziehen, fordert Liebert. Noch können Hersteller ihre Schnelltests selbst zertifizieren. Laut Paul-Ehrlich-Institut wird ab Mai aber eine unabhängige Überprüfung Pflicht. Die Behörde hat im Internet eine Liste der ausreichend sensitiven Antigen-Schnelltests veröffentlicht. Eine ähnliche Zusammenstellung stellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zur Verfügung. Nach den Standards des Paul-Ehrlich-Instituts erfüllt ein Antigen-Test die Mindestvoraussetzung, wenn er 80 Prozent der Infektionen entdeckt und in höchstens drei Prozent der Fälle falsch-positiv ausschlägt.

„Bei den geringsten Symptomen einer Atemwegserkrankung“, rät Liebert, „sollten sich auch Geboosterte testen“ – selbst wenn man nach der Drittimpfung nach jetziger Regelung das Plus-Kriterium bereits erfüllt. Um sicher zu gehen, dürfe die Booster-Impfung zudem nicht länger als drei bis fünf Monate zurückliegen: „Wer Anfang Oktober geboostert worden ist, sollte so langsam an eine vierte Impfung denken“, empfiehlt er.

