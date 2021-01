Leipzigs Neujahrsbaby 2021 heißt Eliza

Leipzig

Sobald das neue Jahr angebrochen war, ließ die kleine Eliza nicht mehr lange auf sich warten. Punkt 0.39 Uhr kam sie im St. Elisabeth-Krankenhaus auf die Welt. 48 Zentimeter groß, 2950 Gramm schwer: das Leipziger Neujahrsbaby 2021.

„Besser kann das Jahr nicht beginnen“, sagt Madeleine Moldoveanu, Elizas Mutter. Ihre Stimme ist noch etwas schwach, aber die Euphorie schimmert durch. Dreieinhalb Stunden dauerte die Geburt. „Jetzt ist unsere Mausi da. Wunderschön! Wir sind überglücklich“ – selbst wenn Papa Alexandro fürs Erste nicht so viel Zeit mit seiner kleinen Familie verbringen kann, wie er gern möchte: Wegen der Corona-Hygieneregeln musste er das Krankenhaus noch in der Silvesternacht wieder verlassen. Seine Ehefrau sieht aber das Positive: „Immerhin durfte er bei der Geburt dabei sein.“ Das war zu Beginn der Pandemie nicht allen werdenden Vätern vergönnt. Im Frühjahr galt während des Lockdowns ein generelles Besuchsverbot in den Kliniken.

Im März 2020 hatten Madeleine und Alexandro Moldoveanu geheiratet. Schon damals dachten sie über Kindernamen nach. Madeleine schlug „Eliza“ vor, Alexandro gefiel das sofort – dass aber zehn Monate später ein Mädchen mit diesem Namen in einem Krankenhaus namens St. Elisabeth zur Welt kommen würde, ahnten sie trotzdem noch nicht. „Doch es hat gleich nach der Hochzeit geklappt: Ich war schwanger.“

Neujahrsbaby? „Eigentlich ganz cool“

Der errechnete Termin war der 5. Januar, zuletzt war Eliza im Mutterleib allerdings nicht mehr gewachsen. Daher wurde die Geburt am Silvesterabend künstlich eingeleitet. Erst da sei ihnen bewusst geworden, dass es wohl ein Neujahrsbaby werden würde, sagt die junge Mama. „Eigentlich finde ich es ganz cool.“

Die 34-Jährige wird für ihr erstes Kind jetzt ein Jahr Elternzeit nehmen. „Damit sich Eliza gut einlebt und in Geborgenheit und Sicherheit aufwachsen kann.“ Ihr 32-jähriger Mann hat für Januar weitgehend Urlaub beantragt, um für seine beiden Frauen da zu sein. Als Software-Entwickler werde er aber auch in den Monaten danach häufig von zu Hause arbeiten, solange aufgrund der Corona-Pandemie Bürozeiten auf ein Minimum beschränkt sind. „Wir freuen uns auf das Jahr.“

Sechs Minuten zu früh am Uniklinikum

Gut zwei Stunden vor Elizas Geburt – 22.15 Uhr in der Silvesternacht – hatte im St. Elisabeth-Kreißsaal das letzte Baby des Jahres 2020 das Licht der Welt erblickt. Es war das 2507. des gesamten Jahres, nachdem am 1. Januar 2020, 0.23 Uhr, das damalige Leipziger Neujahrsbaby ebenfalls in dem Connewitzer Krankenhaus geboren war. Beim jüngsten Jahreswechsel verpasste am Leipziger Uniklinikum (UKL) hingegen ein kleiner Mensch die Gelegenheit um nur sechs Minuten: Der Säugling kam am 31. Dezember, 23.54 Uhr, auf die Welt – als 2715. Kind des Jahres im UKL. Dort sind für das gesamte Jahr 2598 Geburten verzeichnet, darunter 113 Mal Zwillinge und zwei Mal Drillinge. 2021 schaffte es das erste Baby dort um 12.35 Uhr auf die Welt: ein kleines Mädchen.

Im Klinikum St. Georg wurde das erste Kind 2021 um 6.50 Uhr per Kaiserschnitt geholt – sechs Wochen zu früh für den kleinen Mann. Er wird nun auf der Neonatologie versorgt. Für 2020 verzeichnet das St. Georg insgesamt 1615 Geburten, trotz Corona 109 mehr als 2019. Dabei kamen 1936 Kinder auf die Welt.

Von Mathias Wöbking