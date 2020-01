Mehr Gewebespenden – auch aus Leipzig

Leipzig

Die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) verzeichnet 2019 einen bundesweiten Anstieg um 42 Gewebespenden auf insgesamt 2753 gegenüber dem Vorjahr. Das Leipziger Uniklinikum (UKL) ist einer von fünf DGFG-Gesellschaftern und zählt mit 187 Präparaten zu den spendenstärksten Krankenhäusern. 76 Menschen stellten hier nach ihrem Tod Augenhornhäute, Knochen, Sehnen, Bänder, Haut, Herzklappen und Blutgefäße zur Verfügung. Die DGFG bezieht ihre Spenden aus mehr als 90 weiteren Krankenhäusern.

Nach dem Tod bleiben 36 Stunden

Bundesweit wurden vergangenes Jahr 5740 Patienten mit einem Gewebetransplantat versorgt. 3600 von ihnen erhielten eine neue Augenhornhaut. Am UKL ist eigens eine DGFG-Koordinatorin ansässig, die eine Gewebespende so schnell wie möglich entnimmt, aufbereitet und in flüssigem Stickstoff konserviert. Bei Herzgewebe bleiben nach dem Tod eines Spenders 36 Stunden, bei Augenhornhäuten 72 Stunden für die Konservierung. 2019 präparierten sie und Kollegen 147 Augenhornhäute, 20 muskuloskelettale, 16 Blutgefäße und vier kardiovaskuläre Gewebe.

In der Klinik für Augenheilkunde, Haus 1 des UKL, Liebigstraße 12, informiert die Ausstellung „Wieder-Sehen“ der Fotografin Alexandra Bidian über Möglichkeiten der Hornhauttransplantation.

Von mwö