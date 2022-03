Mit einem Schweineherz in der Brust: Wie tierische Organe Menschenleben retten sollen

David Bennett wusste, dass er sterben würde. Seine Diagnose – Herzschwäche und Herzrhythmus­störungen – versprach kein langes Leben. Für eine Herztransplantation kam er nicht mehr infrage. Seitdem er im Oktober vergangenen Jahres ins Medical Center der University of Maryland eingeliefert worden war, lag er nur noch im Bett, angeschlossen an eine Herz-Lungen-Maschine.

Jeder Atemzug war für ihn ein Kraftakt. Mit dem groß gewachsenen, kräftigen Mann von früher hatte er nur noch wenig gemeinsam: Er war geschwächt, seine Haltung war krumm, er hatte sichtlich an Gewicht verloren. Die blassen Wangen waren eingefallen, was die tiefen Ringe unter seinen Augen noch mehr zur Geltung brachte und ihn wesentlich älter als 57 Jahre aussehen ließ.

Doch Bennett wollte nicht aufgeben, er wollte leben, wieder Zeit mit seiner Familie verbringen, seine fünf Enkelkinder aufwachsen sehen, seinen Hund Lucky wiedersehen. Also willigte er in eine noch nie zuvor durchgeführte, mehrstündige Operation ein: Am 7. Januar wurde Bennett mit einer Notfallgenehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA ein genetisch modifiziertes Schweineherz transplantiert. „Ich weiß, es ist ein Schuss ins Blaue, aber es ist meine letzte Wahl“, hatte er zuvor gesagt. Der Eingriff verlief gut, das Herz arbeitete normal. Bennett gehe es „besser als erwartet“, teilte die Klinik mit. Er war zwar immer noch auf eine Herz-Lungen-Maschine angewiesen, machte aber Physiotherapie, schaute sich im Fernsehen den Super Bowl an und sang sogar lautlos die amerikanische Nationalhymne mit.

Der herzkranke David Bennett (rechts) ist sichtlich geschwächt – hier mit dem Herzchirurgen Bartley Griffith vom Medical Center der University of Maryland. Quelle: IMAGO/ZUMA Press

Knapp zwei Monate später verschlechterte sich sein Zustand jedoch wieder. Am 8. März starb Bennett schließlich. Woran, das soll nun eine Obduktion zeigen, deren Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht werden sollen. „Wir hoffen, dass diese Geschichte ein Anfang und nicht das Ende der Hoffnung sein kann“, sagte Bennetts Sohn, David Bennett junior. „Wir hoffen auch, dass die Erkenntnisse aus seiner Operation künftigen Patienten zugutekommen.“

Von Hodengewebe bis Pavianherz: eine jahrzehntelange Forschung

Bennetts Schweineherz­transplantation ist ein Meilenstein in der Geschichte der Xenotrans­plantationen. Schon seit mehreren Jahrzehnten versuchen Medizinerinnen und Mediziner, tierische Organe als Ersatzteile für den Menschen nutzbar zu machen. 1920 transplantierte etwa der französische Chirurg Serge Voronoff älteren Männern Gewebe aus den Hoden von Affen, um ihre Potenz zu verbessern. 64 Jahre später folgte die Operation von Stephanie Fae Beauclair, bekannt als Baby Fae. Sie war mit einem schweren Herzfehler zu Welt gekommen und hatte das Herz eines Pavians erhalten.

„Xenotrans­plantationen können Patienten, die aus verschiedensten Gründen kein menschliches Organ bekommen können, eine lebensrettende Option bieten“, sagt Prof. Eckhard Wolf vom Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Der Sprecher des deutschen Transregio-Sonder­forschungs­bereichs 127 „Biologie der xenogenen Zell-, Gewebe- und Organtrans­plantation“ züchtet genetisch veränderte Auckland-Island-Schweine, um deren Organe für Transplantationen bei Menschen zu verwenden. Wolfs langfristiges Ziel: den Mangel an menschlichen Organspenden zu kompensieren.

Mehr als 8400 Menschen in Deutschland warten auf Organspende

Nach Angaben der Stiftung Eurotransplant, die für die Zuteilung von Spenderorganen in acht europäischen Ländern verantwortlich ist, warten allein in Deutschland mehr als 8400 Menschen auf lebensrettende Organe wie Nieren, Herz, Lunge und Leber (Stand: 1. Januar 2022). Dieser Bedarf kann zurzeit bei Weitem nicht gedeckt werden. Im Jahr 2021 haben etwa gerade einmal 933 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet, wie aus den Daten der Deutschen Stiftung Organtrans­plantation hervorgeht. Je nach Organ und Blutgruppe stehen Patientinnen und Patienten oftmals Monate, teilweise auch Jahre auf der Warteliste. Nicht immer überleben sie diese Wartezeit.

Ließen sich tierische Organe nutzen, könnte dies Hoffnung für Tausende schwerkranke Menschen bedeuten. Xenotrans­plantationen sind jedoch risikobehaftet: Werden tierische Organe transplantiert, kann es zu Abstoßungs­reaktionen kommen. So war es beispielsweise auch beim Pavianherz, das Baby Fae 1984 erhalten hatte, weshalb das Mädchen nur wenige Tage nach dem Eingriff gestorben war. Die Organabstoßung erfolgt, weil das Transplantat vom Immunsystem als körperfremd erkannt wird. Es bildet entsprechende Antikörper und greift das Spenderorgan an. Diese Reaktion ist auch bei der Transplantation menschlicher Organe bekannt. Organ­empfängerinnen und Organ­empfänger müssen deshalb meist lebenslang Immun­suppressiva einnehmen, die die Abstoßungsreaktion unterdrücken.

Wie tierische Organe genetisch modifiziert werden

Am Genzentrum der LMU München erforschen Wolf und sein Team diese Abstoßungs­reaktionen. Mithilfe genetischer Modifikationen der Spenderschweine wollen sie das menschliche Immunsystem überlisten und Organabstoßungen verhindern. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Transplantation von Schweineherzen. Diese kommen den menschlichen Organen von der Funktion und Größe her am nächsten. Das Erbgut der Auckland-Island-Schweine, die Tiermediziner und Biotechnologe Wolf für seine Forschungsarbeit nutzt, weise zudem nur wenige porzine endogene Retroviren auf, die als potenziell infektiös für Organ­empfängerinnen und Organ­empfänger diskutiert werden. Bislang sei aber noch keine Infektion beim Menschen nachgewiesen worden.

Es ist fast so, als wären wir gegen Schweine geimpft. Prof.jEckhard Wolf,; Xenotrans­plantations­experte von der Ludwig-Maximilians-Universität München

Damit die Herzen der Schweine einem Menschen transplantiert werden können, führen die Forscherinnen und Forscher in Zellkulturen sogenannte „Gen-Knock-outs“ durch. Mithilfe des Gentechnikverfahrens Crispr-Cas können sie Gene der Tiere ausschalten, die für die Bildung bestimmter Zuckermoleküle auf der Oberfläche von Schweinezellen verantwortlich sind. Gegen diese Zuckermoleküle besitzt der Mensch Antikörper, die Abstoßungs­reaktionen auslösen.

„Es ist fast so, als wären wir gegen Schweine geimpft“, sagt Wolf. „Wir entfernen durch Gen-Knock-outs diese Zielstrukturen der Antikörper und können somit die Abstoßung überwinden.“ So würden nach der Transplantation zudem weniger immun­supprimierende Medikamente benötigt. Außerdem werden die Schweineherzen genetisch so modifiziert, dass es beim Kontakt mit menschlichem Blut nicht zu Blutgerinnseln in den Gefäßen des Schweineherzens kommt. Ansonsten würde ein Organversagen drohen.

Eckhard Wolf ist Professor für molekulare Tierzucht und Biotechnologie am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Quelle: Privat

Erst Tests an Affen, dann klinische Studien am Menschen möglich

Bei dem Schweinherz, das David Bennett im Januar erhalten hatte, waren gleich zehn genetische Modifikationen vorgenommen worden. Drei Knock-outs von Schweine­enzymen, die für die Zuckermoleküle auf den Zelloberflächen verantwortlich sind; ein Gen wurde ausgeschaltet, um das Wachstum des Schweineherzens zu regulieren. Sechs menschliche Gene wurden noch in das Genom des Spenderschweins eingefügt, um die Immunabstoßung des Organs zu verhindern.

Noch im Laufe dieses Jahres wollen Wolf und sein Team sämtliche genetische Modifikationen an den Herzen der Auckland-Island-Schweine beendet haben, um sie dann in Pavianen zu testen. Dieser Schritt ist notwendig, um eine klinische Studie beim Menschen beantragen zu können. In Deutschland liegt der Überlebensrekord für einen Pavian mit Schweineherz Wissenschaftlern zufolge bei 195 Tagen. Auch forscht der Münchner Tiermediziner an genetisch modifizierten Pankreasinseln von Schweinen, die Diabetes-Typ-1-Patientinnen und ‑Patienten zugutekommen könnten. Diese leiden unter einer Autoimmun­krankheit, bei der die Abwehrzellen des Immunsystems die Insulin produzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse angreifen.

Tierschützer: Tiere sind kein Ersatzteillager für den Menschen

So nützlich wie Xenotrans­plantationen für den Menschen auch erscheinen, sie sind nicht unumstritten. Tiere sollten nicht vermenschlicht werden und als Ersatzteillager für Organe dienen, kritisiert etwa der Deutsche Tierschutzbund. „Bereits Tausende von Tieren mussten leiden und sollen es auch in Zukunft, ohne dass absehbar wäre, dass auf diesem Wege jemals das zugrundliegende Organspendeproblem gelöst werden kann“, erklärt der Verband auf Anfrage des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND). „Menschen könnte schneller, besser und sicherer geholfen werden, wenn insbesondere die Bereitschaft zur Organspende verbessert oder die bereits weit fortgeschrittene Forschung zur Herstellung von künstlichen Organen intensiviert würde.“

Tiermediziner Wolf hält es für unwahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit Organe im Labor generiert werden können. „Ich glaube, im Moment ist definitiv die Xenotrans­plantation weiter vorangeschritten“, sagt er. Am Ende sei die Nutzung von Tieren in der medizinischen Forschung eine „Güterabwägung“. Der Nutzen für den Menschen müsse dem Leiden der Tiere gegenübergestellt werden.

„Der Nutzen, gerade bei der Herztransplantation, ist evident. Das ist Lebensrettung“, macht Wolf deutlich. Während das Leiden der Tiere „minimal“ sei. Die genetischen Modifikationen würden die Schweine kaum beeinträchtigen: „Ein Tierarzt könnte, selbst wenn er eine detaillierte Untersuchung macht, keinen Unterschied zwischen den genetisch modifizierten Schweinen und den nicht modifizierten Schweinen feststellen.“ Die Tiere würden in den Versuchsställen, unter Ausschluss humanpathogener Viren und Bakterien, mehr Platz haben als zum Teil in landwirtschaftlichen Betrieben. Auch die Organentnahme erfolge mit einer tiefen Narkose absolut schmerzfrei.

Wann kommt die Xenotrans­plantation in Deutschland?

Dass die Transplantation eines Schweineorgans gelingen kann, zeigt der Fall David Bennett. „Wir haben unbezahlbare Einblicke bekommen und gelernt, dass ein genetisch verändertes Schweineherz im menschlichen Körper gut funktionieren kann, wenn das Immunsystem angemessen unterdrückt ist“, sagte Muhammad Mohiuddin, behandelnder Chirurg und Direktor des Programms für kardiale Xenotrans­plantation am Medical Center der University of Maryland. „Wir bleiben optimistisch und planen, unsere Arbeit mit weiteren klinischen Versuchen fortzusetzen.“

In Deutschland fand bisher noch keine Xenotrans­plantation beim Menschen statt. „Ein Heilversuch wäre aber möglich“, sagt Wolf, „das liegt in der Entscheidung eines Arztes.“ Letztendlich braucht es dafür vor allem eines: genetisch modifizierte Organe. Und diese will das Forscherteam um den Münchner Tiermediziner bald zur Verfügung stellen. „Wir benötigen die passenden Spenderschweine – und daran arbeiten wir.“ Damit die Warteliste mit schwer kranken Organ­empfängerinnen und Organ­empfängern endlich kürzer wird.

Von Laura Beigel/RND