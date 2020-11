Leipzig

Was braucht Pflege? Jedenfalls mehr als Applaus vom Balkon. Nach ihrem berührenden Lied für die „Risikogruppe“ während der ersten Corona-Welle hat die Leipziger Liedermacherin Nadine Maria Schmidt jetzt zusammen mit Cellist Christoph Schenker einen „Pflegesong“ komponiert. Es gehe ihr darum, die Menschen sichtbar zu machen, die sich in Krankenhäusern, Heimen und in der mobilen Pflege um Patienten oder auch zu Hause um ihre Angehörigen kümmern, sagt die Musikerin. Und nicht nur das: ihren Belangen eine Plattform zu geben.

Videocollage aus Botschaften der Pflegekräfte

Was Pflege braucht – das wissen die am besten, die täglich pflegen oder gepflegt werden. Wie schon beim Lied „Schütz Du Dich! Dann schützt Du mich“ über die Risikogruppe sucht Schmidt daher jetzt nach Betroffenen, die an einem Videoclip mitwirken wollen: mit selbst aufgenommenen Filmchen, etwa 20 Sekunden lang. „Was würde Euch die Arbeit erleichtern?“, will die Künstlerin wissen. Ganz persönliche Wünsche, Lücken im Arbeitsalltag, Forderungen an den Gesetzgeber: „Auf einen Zettel, an die Wand, aufs T-Shirt, auf Euer Gesicht, wohin immer Ihr mögt“, sollen die Pflegenden ihre Botschaften schreiben und in die Kamera halten. Daraus puzzelt die Musikerin mit ihrem Team das Musikvideo.

Das Lied hat drei Strophen, die sich jeweils einem Bereich widmen. So soll auch der Film aufgebaut sein. „Du lachst, dann weinst Du, ich nehm’ Dich in den Arm“, singt Schmidt in der ersten Strophe über mobile Pflege, „doch dann muss ich schon zum Nächsten fahr’n“. Die zweite Strophe ist aus der Perspektive einer Mutter geschrieben, die ihr Kind pflegt. „Und wenn Du mir dann Küsschen gibst, wenn ich gerade wieder müde bin. Deine kleine Hand in meine schiebst, egal, was kommen wird: Du bist mein Kind!“ Der Schluss handelt von der Pflege in einem Altenheim. „Wo bin ich hier?, fragt Elisabeth.“ Und die Ich-Erzählerin bekennt, dass sie trotz aller Professionalität weinen wird, wenn wieder ein Mensch geht, der ihr anvertraut ist.

Der Applaus darf die Wünsche nicht übertönen

Ihre überlebenswichtigen Aufgaben werden Krankenschwestern, Pfleger und Angehörige auch dann noch erfüllen, wenn die Pandemie längst vorbei sein wird. Den Applaus vom Balkon verdienen sie unbedingt. Aber der Beifall darf nicht ihre sonstigen Bedürfnisse übertönen.

Von Mathias Wöbking