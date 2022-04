Geräucherter Lachs ist eine ernstzunehmende Quelle für Listeriose-Ausbrüche. Das zeigt auch eine aktuelle Analyse, die kürzlich im Epidemiologischen Bulletin des Robert Koch-Instituts (RKI) erschienen ist. Demnach ergaben Untersuchungen, dass es bei 22 bundes­land­über­greifenden Listeriose-Ausbrüchen Anzeichen dafür gab, dass Lachsprodukte die Quelle der Infektionen waren. Die Infektion mit den Lebensmittelkeimen kann vor allem für Schwangere, Kinder und Ältere lebensgefährlich sein.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) erklärt, welche Bakterien Lachs noch enthalten kann und wie der Fisch am besten gelagert werden sollte, um ein Infektionsrisiko zu minimieren.

Was sind Listerien und welche Krankheit können sie verursachen?

Laut des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind Listerien Bakterien, die - ebenso wie Salmonellen - sehr häufig in der Umwelt vorkommen. Dem BfR zufolge ist von den bisher bekannten 26 Listerienarten nur die Art Listeria monocytogenes für Menschen gefährlich. Menschen infizieren sich mit diesem Bakterium in erster Linie über Lebensmittel. Listerioseinfektionen sind besonders für Schwangere und ihre ungeborenen Kinder und Menschen gefährlich, deren Abwehrkräfte aufgrund des hohen Alters, durch Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahme geschwächt sind. Für diese Menschen kann die Erkrankung lebensbedrohlich sein. Bei gesunden Menschen kann eine Infektion mit Listerien zu einer fiebrigen Magen-Darmentzündung führen, die in der Regel mild verläuft und von allein zum Erliegen kommt.

Welche Krankheiten können noch von Lachs ausgehen?

Dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zufolge können durch den Verzehr von Lachs auch Salmonellen, Escherichia coli (Kolibakterien), Yersinien oder auch Vibrionen in Umlauf gebracht werden. In den meisten Fällen zeigt sich solch eine Infektion als Magen-Darm-Erkrankung mit Erbrechen, Durchfall und Fieber. Gerade für Risikogruppen können die bakteriellen Infektionen aber auch lebensbedrohlich werden.

Worauf müssen Menschen aus Risikogruppen achten?

Das BfR empfiehlt Menschen, die einer der genannten Risikogruppen für Listerioseerkrankungen angehören, Fischprodukte nur gut durcherhitzt zu verzehren. Listerien können durch Erhitzen des Lebensmittels auf 70 °C im Kern für mindestens zwei Minuten zuverlässig abgetötet werden. Auf Fischprodukte wie geräucherten oder gebeizten Fisch sollten Menschen aus Risikogruppen verzichten, sofern die Produkte nicht kurz vor dem Verzehr ausreichend erhitzt wurden.

Warum können von Lachs vermehrt Krankheiten ausgehen?

Lachs wird als geräuchertes oder gebeiztes Produkt vor allem roh verzehrt. Dadurch ergibt sich laut BfR gegenüber gegarten Lebensmitteln ein erhöhtes Risiko einer lebensmittelbedingten Erkrankung.

Was sollte man besonders beim Kauf und der Lagerung von Lachs beachten?

Listerien und andere Bakterien können sich laut BfR in geräucherten und gebeizten Fischprodukten auch bei Kühlschranktemperaturen weiter vermehren. Besonders gefährlich: Nicht alle Bakterien verändern das Aussehen, den Geruch oder den Geschmack des Lebensmittels. Man sieht einem Lebensmittelprodukt also nicht unbedingt an, ob und wie viele Bakterien es enthält.

Das BfR empfiehlt, leicht verderbliche Lebensmittelprodukte wie geräucherte und gebeizte Fischprodukte nur in kleineren Mengen und möglichst weit vor Ablauf des Verbrauchsdatums zu kaufen. Der Lachs sollte ausreichend kühl gelagert und innerhalb weniger Tage nach dem Kauf verzehrt werden. Die Hinweise zur Lagertemperatur auf der Verpackung sind dabei unbedingt zu beachten. Darüber hinaus sollte auf einen hygienischen Umgang mit Lebensmitteln geachtet werden, um zu verhindern, dass die Bakterien auf andere Lebensmittel im Haushalt übertragen werden. Eine Übertragung von Bakterien kann direkt durch den Kontakt unverpackter Lebensmittel oder indirekt etwa über Hände, Geräte, Arbeitsflächen, Messer oder andere Küchenutensilien erfolgen.

Von Heidi Becker/RND