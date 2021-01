Herr Prof. Welzer, je mehr Corona-Regeln erlassen werden, desto mehr scheinen sie sich zu widersprechen. Spaziergänger am Maschsee in Hannover müssen Maske tragen, Jogger aber dürfen ihre Atemluft dort ohne Maske herausblasen. Kosmetiktermine sind verboten, Berufsfortbildungen in der Kosmetik mit Models aber sind erlaubt. Was sagt der Soziologe dazu: Wie lange hält die Gesellschaft solche Widersprüche aus?

Das wird sie lange aushalten. Auch im Leben vor Corona gab es ja zahlreiche Widersprüchlichkeiten. Denken Sie nur an die Zweiklassenmedizin oder an den Lobbyismus. Mir würde da noch vieles einfallen.

Posse um Fußballer-Frisuren

Aber wir sind ja, im Gegensatz zu etwa China, eine stark auf die Freiheit des Individuums ausgerichtete Gesellschaft. Corona verlangt den Menschen jetzt grundlegende Einschränkungen ab.

Das ist so, und das führt aus ganz verständlichen Gründen zu mehr Aufgeregtheit. Denken Sie nur an die jüngste Boulevardposse mit den Fußballern, die sich die Haare trotz Lockdown schneiden lassen. Das Thema hat einen Sturm der Empörung ausgelöst – dabei hat keiner der 82 Millionen Bundesbürger einen Nachteil daraus, dass sich irgendwelche angeblichen Stars möglicherweise regelwidrig die Haare schneiden lassen.

Prof. Harald Welzer, hier bei einer Lesung im Pavillon, hat viele Jahre in Hannover gelehrt. Der 62-jährige Soziologe ist Gründer der Stiftung Futurzwei. In seinem Hauptwerk beschäftigt er sich mit der kommunikativen Funktion des Gedächtnisses. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Muss die Gesellschaft also mit Widersprüchen leben?

Je komplexer die Welt ist, in der wir leben, und je mehr versucht wird, allgemeingültige Regeln aufzustellen, desto mehr werden die Regeln miteinander kollidieren. Aber zur Wahrheit gehört auch: Natürlich spielen Interessen in unserem Land eine Rolle. Bevor der härtere Winterlockdown kam, waren Museen geschlossen, aber Primark durfte öffnen, um ein Beispiel zu nennen. Das ist eben ein Unding.

Nicht alle werten das als Unding. Die Regierungen von Bund und Ländern taten es nicht, sonst hätten sie es nicht so beschlossen.

Genau, für den Wirtschaftsminister Peter Altmaier war es kein Unding. Die Wirtschaft vermag es eben in der Krise besser, ihre Interessen durchzusetzen.

Populismus schürt die Unsicherheit

Im Moment steht die Bevölkerung ja mehrheitlich hinter den Corona-Vorgaben. Wird das so bleiben?

Wichtig sind Klarheit und Einheitlichkeit der Regeln. Das Unglück der Uneinheitlichkeit begann doch eigentlich damit, dass sich vor allem die ostdeutschen Ministerpräsidenten Kretschmann und Ramelow im Spätherbst gegen bundesweit klare Regeln gewehrt und der Bundesregierung „Hysterie“ vorgeworfen haben. Jetzt haben wir genau in diesen Bundesländern die größten Probleme. Solche populistischen Manöver schüren viel mehr Unsicherheit und kosten viel mehr Vertrauen in der Bevölkerung, als es Regeln zum Joggen am Maschsee in Hannover machen.

