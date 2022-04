Supermarkt, Hausflur, Restaurant: Wo sollte man eine Maske tragen?

Eine Pflicht zum Tragen einer Maske gibt es nur noch an wenigen Orten. Doch in welchen Situationen ist das Tragen weiterhin geboten? Die Entscheidung, ob man Maske trage oder nicht, habe immer mit einer Risikoabschätzung zu tun, sagt der Physiker Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Im RND-Interview erklärt er, wie hoch das Ansteckungsrisiko in unterschiedlichen Situationen ist.

Wo eine Maske sinnvoll ist

Ganz generell könne man sagen: „In kleinen Räumen, die schlecht belüftet sind, ist es immer angeraten, entweder zu lüften oder eine Maske zu tragen. Auch wenn Sie eng mit Menschen zusammensitzen oder -stehen, ist die Maske ein sehr guter Schutz“, so der Experte. Im Supermarkt könne man zum Beispiel, wenn ausreichend Platz vorhanden sei und die Luft gut zirkuliere, auch mal die Maske abnehmen. „Wo Sie aber enger mit Menschen zusammenstehen wie im Kassenbereich, sollten Sie die Maske aufsetzen.“

Im Fahrstuhl oder unbelüfteten Umkleidekabinen rate er persönlich grundsätzlich zur Maske, sagt Bodenschatz. „Wenn eine Person schnell durchs Treppenhaus läuft, wird sie wahrscheinlich weniger Aerosole hinterlassen beziehunsgweise einatmen.“ Anders sei es, wenn sie sich länger mit einem Nachbarn unterhalte. Im Kino und Theater würde der Experte auch eher Maske tragen. Aber auch hier kommt es auf die Abstände an: „Im Theater würde ich, wenn ich in der ersten Reihe sitze, eine Maske aufsetzen. Wenn man in der hintersten Reihe sitzt, kann man sich das überlegen.“ Bei Konzerten sei dagegen definitiv eine Maske angebracht, so Bodenschatz. Im Freien sollte man sich so hinsetzen, „dass die Luft weggetragen wird und nicht auf einen gerichtet wird“.

RND/vv/asu