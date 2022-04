Corona-Lockerung in den USA: Eine Bundesrichterin aus Florida hat die Maskenpflicht im ÖPNV für ungültig erklärt. Die nationale Gesundheitsbehörde soll mit der Beschränkung die eigenen Befugnisse überschritten haben. Der Protest gegen die Maskenpflicht stiegt in letzter Zeit an.

In den USA (wie hier in New York) galt bis zuletzt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. (Archivbild) Quelle: imago images/TheNews2