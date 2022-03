Die dritte Corona-Impfung galt bisher als bester Schutz vor einem schweren Covid-19-Krankheitsverlauf – auch im Kampf gegen Omikron. Die allgemeine Wirksamkeit der Impfungen ist gegen die Variante zwar geringer, jedoch lässt sich mit der Boosterspritze das Risiko einer schweren Erkrankung wieder deutlich verringern. Doch auch dieser Schutz für Geboosterte lässt mit der Zeit wieder nach. Folglich empfiehlt die Ständige Impfkommission in Deutschland eine vierte Impfung – vorerst aber nur für über 70-jährige und Ältere sowie für Menschen mit Risikofaktoren wie Immundefekte.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ging jüngst einen Schritt weiter und drängte am Dienstag beim Treffen der EU-Gesundheitsministerinnen und -Gesundheitsminister auf eine EU-weite vierte Impfung für Menschen ab 60 Jahren. Doch wie sehr würde diese Altersgruppe von einem zweiten Booster profitieren?

Daten aus Israel: Sterblichkeit sinkt bei vierter Impfung im Vergleich zum ersten Booster deutlich

Lauterbach verwies auf Daten aus Israel. Das Land gilt als Vorreiter beim Impfen – dort erhalten Menschen bereits seit Ende Dezember die vierte Impfung. Die auf der Preprint-Plattform „Research Square“ vergangene Woche veröffentlichte Studie der Gesundheitsorganisation „Clalit Health Services“ in Tel Aviv zeigte, dass die Sterblichkeit nach einer vierten Impfung mit dem Präparat von Biontech/Pfizer bei über 60-jährigen Menschen im Vergleich zur dritten Impfung um 78 Prozent sank.

Insgesamt wurden hierfür die Daten von über 563.000 Menschen zwischen 60 und 100 Jahren ausgewertet, die mindestens vier Monate davor ihre dritte Impfung erhalten hatten. Die Sterblichkeit wurde 40 Tage nach der vierten Impfung ermittelt.

Studie: Wesentlich weniger schwere Verläufe bei vierfach geimpften

Andere Forschende aus Israel konnten Anfang Februar ähnlich positive Erkenntnisse gewinnen. Einer auf dem Preprint-Server „Medrxiv“ veröffentlichten Studie zufolge war die Rate der schweren Covid-19-Erkrankungen bei Menschen ab 60 Jahren um das Vier- bis 4,3-fache niedriger als bei dreifach Geimpften. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Leitung des israelischen Gesundheitsministeriums bedienten sich an Daten von fast 1,14 Millionen Menschen ab 60, deren dritte Impfung mindestens vier Monate her war.

In diesem Fall wurde die Schutzwirkung zwölf Tage nach der vierten Impfung ermittelt. Geimpft wurde mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Auf diese Daten stützte die Stiko ihre aktuelle Empfehlung.

Lauterbach: Vierte Corona-Impfung für alle ab 60 Jahren

Vierte Impfung erhöht Schutz vor Ansteckung mit Omikron nur geringfügig

Hinsichtlich eines ausreichenden Schutzes vor einer Ansteckung mit der Omikron-Variante konnte der zweite Booster jedoch nicht die Hoffnungen erfüllen. Eine vor knapp zwei Wochen im Fachjournal „The New England Journal of Medicine“ veröffentlichte Studie aus Israel zeigte zwar, dass die Zahl der Antikörper gegen das Coronavirus nach einer vierten Impfung wieder gut steigt. Allerdings hatten die Probandinnen und Probanden, die das Präparat von Biontech/Pfizer erhielten, nur ein um 30 Prozent geringeres Omikron-Infektionsrisiko als Geimpfte mit drei Dosen – dabei handelte es sich jedoch auch um jüngere Menschen. Die Teilnehmenden mit einem zweiten Booster von Moderna hatten sogar nur ein um 18 Prozent geringeres Risiko.

Für die Studie des Schiba-Krankenhauses bei Tel Aviv sowie des israelischen Gesundheitsministeriums wurden Daten von 1050 Mitarbeitenden im Gesundheitswesen Israels ausgewertet, wovon 150 vier Monate nach der dritten Impfdosis das Vakzin von Biontech/Pfizer und 120 das Präparat von Moderna erhielten. Das Infektionsrisiko wurde zwei Wochen nach dem zweiten Booster ermittelt.

Vierte Impfung: Wegen Datenmangel noch keine Empfehlung für alle Erwachsenen

Insgesamt deuten Studien jedoch auf eine eine vielversprechende Schutzwirkung einer vierten Impfung vor einem schweren und tödlichen Covid-19-Krankheitsverlauf bei 60-jährigen und älteren Menschen. Ob der zweite Booster langfristig hierzulande für alle Erwachsenen empfohlen wird, ist aber noch unklar.

In Israel gilt die Empfehlung bereits seit Januar für alle Menschen ab 18 Jahren, in den USA können sich Menschen ab 50 Jahren ein zweites Mal boostern lassen. Jedoch schloss Lauterbach eine Empfehlung für Menschen unter 60 Jahren für Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt aus. Denn dazu gebe es noch keine Daten.

Bislang seien nach Angaben des Gesundheitsministers nur 10 Prozent mit einer zweiten Auffrischungsimpfung versorgt wurden, die dafür infrage kämen. Lauterbach warb daher bereits vor einer Woche für ein offensiveres Vorgehen bei der vierten Impfung in Deutschland.

Andere Fachleute gegen Absenken des Alters bei Empfehlung für vierte Impfung

Doch nicht alle Fachleute stimmen mit Lauterbach überein. „Eigentlich müsste man abwarten, ob sich die Beobachtung auch in anderen Ländern bestätigt“, sagte die Infektiologin Jana Schroeder. „Auch Daten zur Sicherheit wurden in der israelischen Studie nicht erhoben. Warum sollten wir bei Senioren weniger vorsichtig sein als bei Kindern? Schließlich ist die Corona-Impfung für Fünf- bis Elfjährige in Deutschland immer noch nicht generell empfohlen, trotz mehr als acht Millionen geimpfter Kinder in den USA.“

„Ein generelles Absenken der Altersschwelle bei der Impfempfehlung ist momentan nicht angezeigt“, sagte auch der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), Reinhold Förster, von der Medizinischen Hochschule Hannover.

Bedenken gibt es auch, da völlig unklar ist, welche Virusvarianten in einigen Monaten vorherrschen, welche Impfstoffe es dann gibt und was das wiederum für die Impfempfehlungen zum Winter hin bedeutet. „Bei der Drittimpfung war die Datenlage anders als jetzt, der Nutzen gegen die Delta- und Omikron-Varianten war klar erwiesen“, erklärt Förster.

Von Ben Kendal/RND