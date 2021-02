Was die Leipziger Virologin Corinna Pietsch bei "Hart aber fair" wirklich gesagt hat

Leipzig

Die Aufregung kochte hoch am Tag danach. Moderator Frank Plasberg hatte am Montagabend mit seinen „Hart aber fair“-Gästen über die Urlaubsaussichten in der Corona-Pandemie diskutiert. Ein paar Stunden nach der Sendung veröffentlichte die Redaktion einen Tweet, der die Leipziger Virologin Corinna Pietsch zitiert: „Die Erwartungen sollten frühzeitig reduziert werden“, soll sie gefordert haben. „Auch Urlaub im Sommer wird wohl eher nichts.“ Daraufhin wetterte jemand auf Twitter: „Diese Leute dürfen nicht die Oberhand gewinnen.“ Und ein anderer: „Wer fragt schon eine Virologin, bevor er Urlaub macht?“

Das Problem daran: Pietsch hat das gar nicht gesagt, so oft man sich die Sendung in der ARD-Mediathek auch anschaut. Vielmehr spricht sie davon, dass die Öffnung von Grundschulen und Kitas „Osterpläne ins Wanken“ bringe, da frühestens in drei Wochen die Auswirkung auf das Infektionsgeschehen einschätzbar sei. Sie halte es daher „für verantwortlich, frühzeitig zu große Euphorie auf den Urlaub einzubremsen“, wie es Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer getan habe. „Wahrscheinlich“, beendet sie ihren Redebeitrag, „wird’s eher nichts werden“. Vom Sommer ist zu diesem Zeitpunkt der Sendung gar keine Rede. Mit dem viel beschworenen Faktencheck, den sich die Talk-Reihe so gern auf die Fahne schreibt, nimmt es die Social-Media-Redaktion offensichtlich nicht so genau.

Die Virologin möchte selbst Urlaub machen

Tags drauf bestätigt Pietsch am Telefon: „Nein, ich habe den Sommerurlaub nicht beerdigt. Ich bezog mich auf Ostern.“ Die 40-Jährige, die am Leipziger Uniklinikum das Institut für Virologie leitet, schmiedet sogar selbst vorsichtige Pläne für die Sommerferien mit ihrem Mann und den beiden Kindern im Grundschulalter. „Ich habe ja immer noch Hoffnung, dass wir wieder niedrige Inzidenzen erreichen“, sagt sie. Wie im vergangenen Jahr werde es dann wohl nach Mecklenburg gehen. „Es ist meine Heimat. Einfach mal raus aus der Stadt, rein in die Natur.“ Nur in der Kernfamilie, ausdrücklich ohne Familienbesuch, betont Pietsch. Schon in der TV-Sendung hatte sie erklärt, dass die Frage weniger sei, ob Sommerurlaub möglich werde, sondern wie. „Eine Ferienwohnung ist eine bessere Idee als eine Kreuzfahrt, eine Flugreise oder Party-Tourismus am Strand.“

„Ich habe ja immer noch Hoffnung, dass wir wieder niedrige Inzidenzen erreichen“: Dr. Corinna Pietsch leitet die Krankenversorgung des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig. Quelle: André Kempner

Ein weiterer Satz macht seit der Live-Sendung Schlagzeilen – und den hat die habilitierte Medizinerin tatsächlich gesagt: „Wir impfen ja nicht, um jemanden lustig in den Urlaub zu schicken.“ Auch einen Tag später empfindet es Pietsch als „unangemessen“, wie Moderator Plasberg in einer Frage vor hochkochender Wut gewarnt hatte, sollten als Folge der Priorisierung die geimpften Risikogruppen „fröhlich in den Urlaub fahren können und diejenigen, die sich ein Jahr lang zurückgehalten haben, zu Hause bleiben müssen“. Pietsch entgegnete, die Impfung habe zum Ziel, dass weniger Menschen sterben und „irgendwann so etwas wie eine Herdenimmunität“ erreicht werde. Wenn dadurch für alle das Risiko sinke, sei die Möglichkeit eines Urlaubs „ein netter Nebeneffekt“. Einen Tag später hält sie daran fest: „Man kann doch keinem Hochbetagten vorwerfen, dass er sich impfen lässt, um am Leben zu bleiben.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Freifahrtsschein für Geimpfte

Fast klang es wie eine Warnung, als Plasberg der Virologin überdies zu bedenken gab: „Die Politik hängt eng an ihren Lippen.“ Pietsch hatte gerade eine weitere Hoffnung des Moderators gebremst – auf eine neue Studie aus Israel, der zufolge Menschen nach einer Impfung mit dem Biontech-Präparat das Virus zu 90 Prozent nicht mehr übertragen. Die Expertin ist skeptisch: „Die Daten geben das so nicht her.“ Zwar stammen die allermeisten positiven PCR-Tests in Israel derzeit von Ungeimpften. „Sie werden allerdings auch häufiger getestet, weil sie durch Symptome auffallen. Es spricht aber viel dafür, dass Geimpfte häufiger als Ungeimpfte eine Infektion ohne Erkrankungszeichen haben. Und diese asymptomatische Gruppe wurde in der Studie nicht untersucht.“ Auch Pietsch vermutet, dass die Impfungen nicht nur vor der Erkrankung schützen, sondern zudem das Übertragungsrisiko senken, doch es sei zu früh für einen Freifahrtsschein für Geimpfte. „Sie müssen sich weiterhin vernünftig verhalten.“

Wie hatte Pietsch zu Beginn der Sendung gesagt? Sie höre nicht auf, Mensch und Mutter zu sein und beispielsweise selbst den Wunsch nach Urlaub zu spüren, „aber jetzt sitze ich hier als Virologin“. Nach Ansicht der „Hart aber fair“-Redaktion hätte sie die Rolle als Spielverderberin wohl ruhig stärker ausreizen können, als sie lediglich vor dem Osterurlaub warnte und zum Sommer keine Vorhersage traf.

Von Mathias Wöbking