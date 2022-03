Wegen Corona: Shanghai geht in den Lockdown

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird in der chinesischen Stadt Shanghai ein Lockdown verhängt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der größten Stadt Chinas müssen in dieser Zeit zu Hause bleiben - währenddessen sollen Massentests vorgenommen werden.

Ein weiträumiger Lockdown ist am frühen Montagmorgen in den östlichen und südlichen Stadtteilen der 26 Millionen Einwohner zählenden chinesischen Hafenstadt Shanghai in Kraft getreten. Bild: Anwohner, die zum Schutz vor dem Coronavirus Mund-Nasen-Schutz tragen, stehen nachts vor einem Supermarkt in Shanghai (China) an, um Lebensmittel zu kaufen. Quelle: Uncredited/AP/dpa